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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gece Sultanbeyli'de bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi’ne yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılığın olayı her boyutuyla araştırdığı öğrenildi.

Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Sultanbeyli’de önceki gece camları kırarak cemevine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yere ve cama yazılar yazmıştı.

Cemevi’nde bulunan bağış kutusundaki yaklaşık 300 lirayı alan şüpheliler kayıplara karışmıştı. Cemevi’ne gelen görevlilerin durumu fark ederek şikayetçi olması üzerine olay yerine polis sevk edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.