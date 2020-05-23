Sultanbeyli Kaymakamlığından koruyucu ailelere ve çocuklarına bayram hediyesi

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AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu aile sayısı her geçen gün artıyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öncülüğünde koruyucu aile sayısının artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalarla 8 koruyucu aile yanına 9 çocuk yerleştirildi.

Kaymakamlık ilçedeki 8 koruyucu aileye hijyen kiti dağıtırken, 9 çocuğa ise bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, bu projenin gönül ve yürek işi olduğunu vurguladı.

Bu özel çocukların, anne ve baba sevgisi ile yardıma ve sahiplenilmeye gereksinim duyduklarını, şefkatle sahiplenilip topluma kazandırılmaları ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları açısından koruyucu aile yanına yerleştirilmelerinin önemine işaret eden Kubilay, şunları kaydetti:

"Her çocuk geleceğimize değerli bir katkıdır. Bu amaçla bizler de Sultanbeyli'mizde koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak ve koruyucu aile sayısını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, çevrenizde koruyucu aile olmaya istekli, örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi bilen, milli ve manevi değerlere bağlı aileleri bizlere yönlendirmeleridir."

Kubilay, Koruyucu Aile Projesi çalışmalarına verdiği katkı ve desteklerden dolayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.