Sultanbeyli Kaymakamlığından şehit aileleri ve gazilerin evlerine iftar yemeği servisi - İSTANBUL

AA

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen şehit ailelerinin ve gazilerin katıldığı toplu iftar yemeği etkinliği, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilemedi.Bunun üzerine Sultanbeyli Kaymakamlığı ile Darülaceze Vakfı iş birliğinde Şefkat Eli Projesi kapsamında, bu yıl iftar yemeklerinin şehit ailelerinin ve gazilerin evlerine götürülmesi kararı alındı.İftar saatine doğru hazırlıklarını tamamlayan ekipler, ilçede ev ev gezerek yemekleri ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın ramazan tebriği mesajını 165 aileye ulaştırdı.Kaymakam Metin Kubilay'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:"Her ramazan birlikte oturduğumuz ve oruçlarımızı açtığımız iftar sofralarında bu yıl birlikte olamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. On bir ayın sultanı olan ramazanın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesi dileğiyle. Selam, sevgi ve saygılarımla. Hayırlı ramazanlar."Şehit yakınları ve gaziler de ekiplere teşekkür etti.Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula, Sultanbeyli Kaymakamlığı ile Darülaceze Vakfı iş birliği ile gerçekleşen Şefkat Eli Projesi kapsamında, ilçedeki şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği dağıtıldığını söyledi.Her yıl şehit yakınları ve gazilerle toplu iftar yaptıklarını hatırlatan Kula, "Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelemediğimizden dolayı hem kendilerinin hatırlandığını hissettirmek hem de o sıcaklığı verebilmek adına bugün şehit yakınları ve gazilerimize Darülaceze Vakfı'nın desteğiyle de iftar ikramı yapacağız." dedi.Şefkat Eli Projesi ekibinin yaklaşık üç yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Kula, bu proje kapsamında ilçedeki 65 yaş üstü yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan vatandaşların evlerinin temizliğini, kişisel bakımlarını ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.