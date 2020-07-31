Sultanbeyli'ndeki kurban kesim ve satış alanında Kovid-19 denetimi

AA

Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanını ziyaret eden Kubilay ve Keskin, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere uyup uyulmadığı konusunda ekiplerin yaptığı denetimlere katıldı.

Kaymakam Metin Kubilay, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Sultanbeyli Belediyesince vatandaşlar için hayvan pazarı ve kurban kesim hizmetlerinin en güzel şekilde planlandığını söyledi.

Pandemi döneminde ilçedeki tedbirlerin daha da artırıldığını belirten Kubilay, "Hijyen tedbirlerine, maske ve temizlik kurallarına uyuluyor. Umuyorum ki alınan tedbirler sayesinde Kurban Bayramı'nın en iyi şekilde geçeceğini düşünüyorum. Allah vatandaşlarımızın kurbanını da kabul etsin." dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin de kurban satış ve kesim alanının 60 dönüm olduğunu ve 300 çadırda binlerce kurbanın satıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde hem satıcı hem de alıcıların kurallara uygun vaziyette ibadetlerini yerine getirmeleri konusunda ciddi gayretlerimiz oldu. Bu anlamda yoğunluğu önlemek için bu sene ilk defa noter huzurunda canlı yayında kuralar çekildi. Kurbanlarını kesmek isteyen misafirlerimiz sıralarına göre alana geliyorlar. Kaymakamlık ve belediye olarak tüm birimlerimiz hijyen noktasında vatandaşlarla görüşmelerimiz oluyor."

- 150 kasap çalışıyor

Sultanbeyli Belediyesinin Kurban Satış ve Kesim Alanında kurulan 300 çadırda vatandaşlara hizmet veriliyor. 5 kesim ünitesinin yer aldığı alanda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kesim yerlerine her kurban için sadece üç kişi alınıyor. Alandaki 5 peronda satılan kurbanların kesimleri 150 kasap tarafından yapılıyor.

Giriş çıkışlara dezenfektanların yerleştirildiği alanda, zabıta ve güvenlik ekipleri de kontrollerini yapıyor. Yine alana girişlerde vatandaşların ateşi ölçülürken sık sık maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulunuluyor.