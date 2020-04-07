Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar gününden itibaren " Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında ilçe genelinde toplam 3000’i aşkın vatandaşın çağrısına cevap verdi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Kaymakamlık koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek çalışmalarının en güzel şekilde gerçekleşmesi için, bütün kurum ve kuruluşlar ile tam bir yardımlaşma ve dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti.

112, 155 ve 156'ya vatandaşlarımızdan gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için 24 saat esasıyla çalıştıklarını söyleyen Kubilay, “65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için ücretsiz gıda yardımı, hijyen paketi desteği sağlarken, maddi durumu iyi olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın için de ücreti mukabilinde alışveriş desteği sağlamaktayız. Ayrıca sokağa çıkma yasağı sebebiyle maaşlarını çekemeyen kıymetli büyüklerimizin maaşlarını çekerek kendilerine teslim etmekteyiz.” dedi

"LÜTFEN EVDE KALIN"

Kubilay, “Sağlık hizmeti almak isteyen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermekteyiz. Mecburi olarak şehirlerarası seyahat etmek zorunda kalan tüm vatandaşlarımızın şartları sağlaması koşuluyla seyahat izin belgelerini vermekteyiz. Kıymetli büyüklerimiz, sizleri seviyoruz ve evlerinizde kalmanızı istiyoruz. Sizler evinizde kaldığınız sürece, sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Sabır, anlayış, işbirliği ve Allah'ın izniyle bu sıkıntılı süreci hep birlikte aşacağız.” İfadelerini kullandı.