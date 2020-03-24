Sultangazi Belediyesinden 65 yaş ve üstü vatandaşlara gıda ve sıcak yemek yardımı

AA

Sultangazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkışı sınırlandırılan ve tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, temel ihtiyaç gıdası ve sıcak yemek dağıttı.

Belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlaması getirilmesinin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı.

İlçe genelinde dışarı çıkmalarına sınır konulan, kronik rahatsızlığı bulunan, ihtiyaçlarını alacak yakını olmayan ve tek başına yaşayanları belirleyen ekipler, bu kişilere belediyenin sosyal yardım aracıyla gıda ve sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Yemeklerini teslim alanlar, belediye personeline bu hizmet için teşekkür etti.

Ayrıca ekipler, belediyenin çağrı numarasını arayarak alışveriş yapmaları talebinde bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını da alıyor.