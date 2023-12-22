Sultangazi CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın aracına saldırı

DHA'nın haberine göre Arnavutköy'de boş arazide yakılarak terk edilen ve içerisinde 2 adet uzun namlulu silahın bulunduğu otomobilin Sultangazi CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın da içinde bulunduğu otomobile yönelik silahlı saldırıda kullanıldığı belirlendi.

Saldırıda Kılıç yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 18.00’da İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. gerçekleşti. Kızıltepe mevkiinde çok sayıda silah sesi duyuldu.

İKİ ADET UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Boş arazide otomobilin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobilde yapılan incelemede 2 adet uzun namlulu silah bulundu.

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Yapılan incelemelerin ardından otomobilin saat 16.00 sıralarında Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde CHP Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ında içinde bulunduğu otomobile yönelik silahlı saldırıda kullanıldığı belirlendi. Saldırıda yaralanan Ali Kılıç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.