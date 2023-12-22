Sultangazi CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın aracına saldırı
İstanbul Sultangazi CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın da içinde bulunduğu otomobile yönelik silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda Kılıç yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayın ardından güvenlik birimleri harekete geçti. Arnavutköy'de boş arazide yakılarak terk edilen ve içerisinde 2 adet uzun namlulu silahın bulunduğu otomobilin saldırıda kullanıldığı belirlendi
DHA'nın haberine göre Arnavutköy'de boş arazide yakılarak terk edilen ve içerisinde 2 adet uzun namlulu silahın bulunduğu otomobilin Sultangazi CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın da içinde bulunduğu otomobile yönelik silahlı saldırıda kullanıldığı belirlendi.
Saldırıda Kılıç yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 18.00’da İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. gerçekleşti. Kızıltepe mevkiinde çok sayıda silah sesi duyuldu.
İKİ ADET UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU
Boş arazide otomobilin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobilde yapılan incelemede 2 adet uzun namlulu silah bulundu.
Yapılan incelemelerin ardından otomobilin saat 16.00 sıralarında Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde CHP Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ında içinde bulunduğu otomobile yönelik silahlı saldırıda kullanıldığı belirlendi. Saldırıda yaralanan Ali Kılıç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
CHP İlçe yöneticisi Ali Kılıç'ın yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin geçişinin ardından beyaz bir otomobilin geldiği ve Kılıç'ında içinde bulunduğu otomobilin önünü kestiği görülüyor.
Silahlı saldırıda kullanılan otomobil, Arnavutköy ilçesi İstiklal Mahallesi, Kızıltepe mevkiinde kundaklandı. Olayı gören vatandaşların iddiasına göre, olay yerinde bulunan 4 kişi, otomobili yaktıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Polis, kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.