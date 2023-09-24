Sultangazi'de 1500 çocuk sünnet ettirildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda yapılan sünnet töreninde palyaço, yüz boyama, çocuk mehteran gösterisi, konser ve çocuk etkinlikleri yer aldı.

Törene katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi'yi kendi evi, komşularını ise kardeşi ve evladı gibi gören Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a teşekkür etti.

Dalkılıç, "Sultangazi Belediyemizin yaptığı her organizasyona sahip çıkan, her projesinde belediyemizin arkasında duran siz Sultangazililere de çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğinden beri güzel işlere imza atan, söz verdiğinden çok daha fazlasını yapan Belediye Başkanımıza da tebriklerimi iletiyorum." dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun ise bir sünnet şöleninde daha bir arada olmaktan duydukları mutluluğu söyledi.

Geçen yıl da böyle bir etkinlikle ilçe sakinleriyle buluştuklarını belirten Dursun, "Sünnet şölenimizi geleneksel hale getirdik. Bu sene ikincisini gerçekleştirdik. Sultangazi'yi 'Sultanşehir' yapma yolunda çok güzel işler yapıyoruz. Vaatlerin tamamını gerçekleştirdik, çok daha fazlasını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız bize görevi tebliğ ettiğinde, 'Gönül belediyeciliği ile komşularınızla iç içe olacaksınız, onların derdiyle dertleneceksiniz' demişti. Bizler de gece gündüz çalışarak Cumhurbaşkanımızın yükünden yük almak için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Törende sünnet olan tüm çocukların sünnet kıyafetleri, pantolonu, gömleği, asası, pelerini, ayakkabısı ve maşallah yazısı belediye tarafından karşılandı.