Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Sultangazi'de 1500 çocuk sünnet ettirildi

        Sultangazi'de 1500 çocuk sünnet ettirildi

        Sultangazi Belediyesince düzenlenen törende 4-12 yaş arasındaki 1500 çocuk sünnet ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bin 500 çocuk için sünnet şöleni
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda yapılan sünnet töreninde palyaço, yüz boyama, çocuk mehteran gösterisi, konser ve çocuk etkinlikleri yer aldı.

        Törene katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi'yi kendi evi, komşularını ise kardeşi ve evladı gibi gören Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a teşekkür etti.

        Dalkılıç, "Sultangazi Belediyemizin yaptığı her organizasyona sahip çıkan, her projesinde belediyemizin arkasında duran siz Sultangazililere de çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğinden beri güzel işlere imza atan, söz verdiğinden çok daha fazlasını yapan Belediye Başkanımıza da tebriklerimi iletiyorum." dedi.

        Sultangazi Belediye Başkanı Dursun ise bir sünnet şöleninde daha bir arada olmaktan duydukları mutluluğu söyledi.

        Geçen yıl da böyle bir etkinlikle ilçe sakinleriyle buluştuklarını belirten Dursun, "Sünnet şölenimizi geleneksel hale getirdik. Bu sene ikincisini gerçekleştirdik. Sultangazi'yi 'Sultanşehir' yapma yolunda çok güzel işler yapıyoruz. Vaatlerin tamamını gerçekleştirdik, çok daha fazlasını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız bize görevi tebliğ ettiğinde, 'Gönül belediyeciliği ile komşularınızla iç içe olacaksınız, onların derdiyle dertleneceksiniz' demişti. Bizler de gece gündüz çalışarak Cumhurbaşkanımızın yükünden yük almak için gayret ediyoruz." diye konuştu.

        Törende sünnet olan tüm çocukların sünnet kıyafetleri, pantolonu, gömleği, asası, pelerini, ayakkabısı ve maşallah yazısı belediye tarafından karşılandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?