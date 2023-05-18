Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Sultangazi'de 'hırsız kedi' kamerada! Kedi, mağazadan taytları alıp böyle götürdü!
ABONE OL

Sultangazi'de 'hırsız kedi' kamerada

Sultangazi'de kedinin bir mağazadan taytları alıp götürmesi güvenlik kameralarına yansıdı

Sultangazi'de 'hırsız kedi' kamerada! Kedi, mağazadan taytları alıp böyle götürdü!
DHA

Sultangazi'de dün saat 09.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda mağaza sahibi İlker Bal, içeride kahvaltı yaptığı sırada esnafın baktığı kedi mağazaya girdi.

Bir süre içeride oyalanan kedi, daha sonra ürünlerin olduğu bir reyona yönelerek burada bulunan üç ürünü sürükleyerek götürmeye başladı.

Durumu fark eden ve büyük bir şaşkınlık yaşayan mağaza sahibi İlker Bal, kedinin peşinden koşarak, ürünleri geri aldı.

O anlar mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Mağaza sahibi İlker Bal, "Taytları aldı götürdü. Peşinden koştum, yakaladım. Taytları geri aldım. Zaten kedi geldiğinde sanki daha önce planlanmış gibi arkalardan dolanıyor. Görünür bir yerden ürünlerin yanına gelmiyor. Dolaşıp geliyor. Planlı bir şekilde gelip, taytları alıp, çıkıp gidiyor" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yaren leylek yavrularını yeni yuvasında büyütüyor
YAŞAM Yaren leylek yavrularını yeni yuvasında büyütüyor
Danimarkalı leylek Holm Bursa'da yağmur molası verdi
YAŞAM Danimarkalı leylek Holm Bursa'da!
Titanik ilk kez bu kadar net!
YAŞAM Titanik ilk kez bu kadar net!
Anadolu parsının DNA'sı Dünya Gen Bankası'na girdi
YAŞAM Anadolu parsının DNA'sı Dünya Gen Bankası'na girdi
Van'da yıllar önce boşaltılan bölgeler doğaseverlerin yeni rotası
YAŞAM Yıllar önce boşaltılmıştı... Doğaseverlerin yeni ...
Muradiye Şelalesi 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi
YAŞAM Muradiye Şelalesi 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ...
İçinizi ferahlatacak ve formda kalmanızı sağlayacak 5 şekersiz içecek!
YAŞAM İçinizi ferahlatacak 5 şekersiz içecek tarifi!
Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık
YAŞAM Beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık
Damacanalar neden 19 litre? Damacanaların litre ölçüsü nasıl belirleniyor?
YAŞAM Damacanalar aslında 19 litre bile değilmiş!
Tüm erkek çocuklarının babalarından duyması gereken 7 şey!
YAŞAM Tüm erkek çocuklarının babalarından duyması gereken 7 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.