Sultangazi'de kablolar patlayarak yandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kısa devre yapan elektrik kabloları yandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'ndeki Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sokaktaki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Bir süre sonra koparak yere düşen kablolarda patlamalar meydana geldi. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bir süre daha yanmaya devam eden kablolar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.