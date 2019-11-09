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Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası

DHA

Sultangazi'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sultangazi

İddiaya göre, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Mevlitten bir süre sonra çoğu kadın 40 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bazı hastaların midesi yıkanarak serum bağlandı. Hastaların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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