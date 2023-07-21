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        Haberler Gündem İstanbul Sultangazi'de mevlit yemeğinden çok sayıda vatandaş zehirlendi

        Sultangazi'de mevlit yemeğinden çok sayıda vatandaş zehirlendi

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dağıtılan mevlit yemeğinden dolayı aralarında çok çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi zehirlendi. Mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen vatandaşların büyük bölümü tedavilerinin ardından taburcu edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 23:20
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        Mevlit yemeğinden zehirlendiler
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        Sultangazi'de mevlitte dağıtılan yemekten dolayı aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi zehirlendi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde zehirlenme vakalarından dolayı yoğunluk oluştu.

        Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dağıtılan mevlit yemeğinden dolayı aralarında çok çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi zehirlendi. Mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen vatandaşların büyük bölümü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Zehirlenme vakalarının büyük bölümü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #sultangazi
        #haberler
        #Mevlit yemeği
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