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DHA

Sultangazi'de aynı anda yolun bir tarafına seyir halindeki TIR'dan perçin torbaları dökülürken, diğer tarafına kamyondan hafriyat döküldü. Her iki olay nedeniyle trafik yoğunlaştı. Sultangazi - Habibler Otoyolu'nda 20.00 sıralarında, Arnavutköy istikametinde ilerleyen TIR dorsesinden düşen perçin torbaları yere saçıldı. Durumu aynasından fark eden şoför Yılmaz İşkur, aracını park ederek karayollarına haber verdi. İşkur, bir taraftanda kendi imkanlarıyla perçinleri topladı.

"VİDA DEĞİL, PERÇİN" Perçin taşıyan TIR'ın şoförü Yılmaz İşkur, "Yoldan giderken yere palet düştü. Perçinler paletin üzerinden kaydı, düştü. Paletle beraber çadırın kenarından aşağı düştü. Aynada gördüm duydum" dedi.

OTOYOLA KAMYONDAN HAFRİYAT DÖKÜLDÜ Yine Sultangazi - Habibler Otoyolu'nda 20.00 sıralarında Arnavutköy istikametine giden hafriyat kamyonunun dorse kapağı açıldı. Yaklaşık 100 metre boyunca yere saçılan hafriyat, tek şeridin kapanmasına neden oldu.