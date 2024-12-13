Sultangazi’de kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı civarındaki boş arazide vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin, 5 Aralıktan beri kayıp olan 55 yaşındaki Hayati Çakıra ait olduğu tespit edildi.