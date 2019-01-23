- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy-Sultangazi yolu Eski Edirne Asfaltı üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından geçmeye çalışan otomobil sürücüsü 2 araca birden çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlar iki yana savrulurken, çarpan otomobil ise 70 metre ileride durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, 3 araçta da maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluşan yolda uzun araç kuyrukları oldu.
“DİKKAT! BU ALANI SÜRÜCÜ GÖREMEZ”
Kaza yapan araçların kapattığı yolda trafik adım adım ilerlerken, bir otomobil ile tır sürücüsü çarpıştı. Kazanın ardından araçlarından inen tır sürücüsü ve otomobildekiler sözlü tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsünün tırın kör noktasına girdiğini söyleyen tır şoförü Müftah Yeşiloğlu, “Burada ne yazıyor? ‘Dikkat bu alanı sürücü göremez’. Çık şimdi direksiyona otur bu taraf görünmez. Sağ tarafta şeridimde gidiyorum. Adam gelmiş bana vuruyor. Hem suçlu, hem güçlü. Trafik gelsin, herkes gelsin” dedi.
“SEN BANA HAKARET EDEMEZSİN”
Tartışma sırasında tır sürücüsüne ‘Sen bana hakaret edemezsin’ diye çıkışan ve Yeşiloğlu’nun otomobillerine arkadan vurduğunu iddia eden otomobil sürücüsünün annesi Safiye Caba ise, “Gidiyorduk geldi ‘pat’ diye vurdu. Arabanın içinde biz sallandık yani. Bayağı ses çıktı arabadan. Geldi arkadan vurdu. Bize vuruyor bir de bizi suçlu çıkarıyor. Bu kadar da olmaz ki ama ya” diye konuştu.
Sözlü tartışmaların ardından bir süre polis bekleyen taraflar, trafiğin neredeyse durduğu yolda daha fazla beklemeyerek kaza yerinden ayrıldı. Öncesinde kaza yapan araçların da çekiciyle götürülmesi sonucu yol trafiğe açıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.