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Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden, eski Osmanlı başkenti Edirne, kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle turistlerden ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre, Osmanlı'ya başkentlik yapmanın bakiyelerini günümüze taşımasıyla kültürel, başta Selimiye olmak üzere camileri ve diğer dinlere ait ibadethaneleriyle inanç, Ege'ye kıyısı ile deniz, içerisinden geçen nehirler ve ormanlarıyla doğa turizmini bir arada sunan ender kentlerden Edirne, turizmde seçici davrananların da vazgeçilmez lokasyonları arasında yer alıyor.
Her geçen yıl ziyaretçi sayısını artıran Edirne, gelenlerin tekrar gelmek istediği "alışkanlık yaratan şehirler" arasında sayılıyor. İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turisti çeken "Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne'yi geçen yıl 3,5 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bakanlık verilerine göre Edirne'nin en çok turistin geldiği 3 kentten biri olduğunu söyledi.
Bu yıl yüzde 12'ye yakın artışla ocak ve şubat ayında 394 bin 115 bin yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Edirne'nin kendine has özellikleri ile turizmde hareketlilik kazandığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:
"Edirne hem sultanlar şehri, hem şehirler sultanıdır. Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehirdir. Medeniyetlerin birleştiği bir yerdir. Edirne'ye geldiğinizde Selimiye Camisi'nde Osmanlı'nın azametini görürsünüz. Selimiye'nin minarelerinde Mimar Sinan'ın zarif ustalığını görürsünüz. Eski Cami'ye gittiğinizde adeta Hacı Bayram Veli'nin hutbesini duyar gibi olursunuz.Edirne'ye geldiğinizde Hasan Sezai dergahında kimsesizlere el kucak açan Hasan Sezai'nin sesini işitirsiniz. 2. Bayezid Külliyesi'nde kimsesizlerin ve duvarların devlet tarafından sahiplendiğini hissedersiniz. Bu şehri gerdanlık gibi saran köprülerin seyir teraslarında akşam güneşinin batışını izlersiniz. Sarayiçi'nde davul-zurna nağmelerinde yiğitliği görürsünüz. Kakava-Hıdırellez'de şenlenirsiniz, hayata ayrı bir açıdan bakarsınız".
TURİZMDE LOKOMOTİF ŞEHİR
Edirne'nin her zaman için Türkiye turizminin lokomotifi olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "En sıkıntılı dönemlerde dahi Edirne'nin bu özelliği diğer il ve bölgelerimizi tetiklemiştir. Böylece ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmıştır. Edirne, bin 585 tescilli tarihi eseriyle, İtalya'nın Floransa kentinden sonra metrekareye göre en çok tarihi eser düşen Avrupa'daki ikinci şehir olma özelliği taşır." dedi.Hacıoğlu, Türkiye'nin en önemli kültürel turistik çekim merkezlerinden biri olan Edirne'nin İstanbul ve çevre illerin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik ziyaretçileri çekerek önemli bir rekabet avantajına sahip olduğunu kaydetti.
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