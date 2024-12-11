Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor. Tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek şirket, 30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Sümer Varlık Yönetim halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kişi başına düşen olası lot miktarını gündemine aldı. Peki, "Sümer Varlık halka arz ne zaman, kaç lot verir? Sümer Varlık Yönetim halka arz hangi bankalarda var?" İşte detaylar...