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        Haberler Bilgi Ekonomi Sümer Varlık halka arz ne zaman, kaç lot verir? Sümer Varlık Yönetim halka arz hangi bankalarda var?

        Sümer Varlık halka arz ne zaman, kaç lot verir?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı bülten ile Sümer Varlık Yönetim halka arzını onayladı. Halka arz büyüklüğü 616 milyon TL olarak belirlen şirket halka arz kapsamında toplamda 28 milyon lot dağıtımında bulunacak. 'SMRVA' BIST koduyla işlem görecek Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka açıklık oranı yüzde 23,73 olarak açıklandı. Peki, Sümer Varlık halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte Sümer Varlık halka arzı talep toplama tarihleri ve katılım endeksine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 18:38 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:38
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        Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor. Tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek şirket, 30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Sümer Varlık Yönetim halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kişi başına düşen olası lot miktarını gündemine aldı. Peki, "Sümer Varlık halka arz ne zaman, kaç lot verir? Sümer Varlık Yönetim halka arz hangi bankalarda var?" İşte detaylar...

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        SÜMER VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Sümer Varlık 12-13 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

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        SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Sümer Varlık Yönetim hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.

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        SÜMER VARLIK YÖNETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 28 milyon lot dağıtımı yapacak.

        Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

        300 Bin Katılım: 94 Lot (2.068 TL)

        700 Bin Katılım: 40 Lot (880 TL)

        1.1 Milyon Katılım: 25 Lot (550 TL)

        1.5 Milyon Katılım: 19 Lot (418 TL)

        1.9 Milyon Katılım: 15 Lot (330 TL)

        2.3 Milyon Katılım: 13 Lot (286 TL)

        2.7 Milyon Katılım: 11 Lot (242 TL)

        3.1 Milyon Katılım: 9 Lot (198 TL)

        5

        SÜMER VARLIK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Sümer Varlık Yönetim katılım endeksine uygun değil.

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        SÜMER VARLIK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        Sümer Varlık Yönetim'in halka arzı, 'SMRVA' kodu ile Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Sümer Varlık halka arz hissesi Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşlarından alınabilecek.

        7

        SÜMER VARLIK YÖNETİM FON KULLANIMI

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