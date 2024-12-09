Sümer Varlık Yönetim halka arz oluyor. 'SMRVA' kodu ile işlem görecek firma 28 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. Firma, halka arzdan elde edeceği fonun yarısını portföy alımları diğer yarısını da finansal borç ödemesi olarak kullanacak. İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arz detayları...