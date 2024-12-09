Sümer Varlık Yönetim halka arz detayları: Sümer Varlık hisse fiyatı kaç TL?
Sümer Varlık Yönetim halka arz oluyor. Firma 616 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 28 milyon lot dağıtacak. 'SMRVA' kodu ile borsada yerini alacak şirketin ne zaman talep toplayacağı henüz açıklanmadı. İşte, detaylar...
Sümer Varlık Yönetim halka arz oluyor. 'SMRVA' kodu ile işlem görecek firma 28 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. Firma, halka arzdan elde edeceği fonun yarısını portföy alımları diğer yarısını da finansal borç ödemesi olarak kullanacak. İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arz detayları...
SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Sümer Varlık Yönetim hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.
SÜMER VARLIK YÖNETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 28 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı henüz açıklanmadı.
SÜMER VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firmanın henüz talep toplama tarihi belli olmadı.
SÜMER VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma, talep toplama sürecinden sonra borsada işelm görecek ancak henüz tarih açıklanmadı.
SÜMER VARLIK YÖNETİM FON KULLANIMI
Yüzde 50 Yeni portföy alımları
Yüzde 50 Finansal borç ödemesi.