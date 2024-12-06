Sümer Varlık Yönetim halka arz oluyor! Sümer Varlık Yönetim halka arz detayları
Sümer Varlık Yönetim halka arz oluyor. 616 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 28 milyon TL lot dağıtacak firma, elde edeceği fonu yeni portföy alımları ile finansal borç ödemesi için kullanacak. Peki, firmanın hisse fiyatı kaç TL olarak belirlendi? İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arz bilgileri...
Uzun bir süre sonra halka arz takvimine iki firma daha eklendi ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oldu. 28 milyon lot dağıtacak firmanın halka arz büyüklüğü 616 milyon TL olarak açıklandı. Firma T1-T2 bakiyesine uygun olacak ve BIST'te 'SMRVA' kodu ile işlem görecek. İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arzına dair tüm detaylar...
SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Sümer Varlık Yönetim hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.
SÜMER VARLIK YÖNETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 28 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı henüz açıklanmadı.
SÜMER VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firmanın henüz talep toplama tarihi belli olmadı.
SÜMER VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma, talep toplama sürecinden sonra borsada işelm görecek ancak henüz tarih açıklanmadı.
SÜMER VARLIK YÖNETİM FON KULLANIMI
Yüzde 50 Yeni portföy alımları
Yüzde 50 Finansal borç ödemesi.