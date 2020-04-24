Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Sümeyra Şimşek'ten başarılı bir kariyer için altın tavsiyeler

Sümeyra Şimşek, “dijital dönüşüm sürecinin hızlanması dünyanın yeni bir düzene doğru evrilmesine ve yeni düzen içinde yerini almaya çalışan bizlere ise sürekli yeni şeyler öğrenmeye mecbur bırakıyor. Bu sürecin sonuçlarını yaşamaya başladığımız bu günlerde kendisinin sürekli olarak güncelleyen adaptasyon ve uyum becerileri yüksek profile sahip olanlar ise iş hayatında daha çok tercih ediliyor” dedi

Sümeyra Şimşek

TÜRGEV İstanbul Gençlik Merkezi, video konferans yöntemiyle "Kariyer Planlama" üzerine seminer gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle gençlerin sorularını cevaplandıran Kariyer Planlama uzmanı, Sümeyra Şimşek, “Kariyer bir yoldur ancak bu yol düz yol gibi sanılanın aksine bazen engeli bazen virajlı bazen de inişli çıkışlı olabilmektedir. Kariyer bir yolculuktur... Ve bu yolculuk çalışma hayatımız boyunca devam eden dinamik bir süreçtir. Hepimiz için biricik ve değişkendir" diye konuştu.

KARİYER BİR MERDİVEN DEĞİL ÖRÜNTÜDÜR

Kariyerimizin erken yaşlarda alınan tek seferlik bir karar olmadığının altını çizen Şimşek,  “Aksine profesyonelleştikçe gelişen değişen bir çizgidir. Kariyer bir merdiven değil bir örüntüdür. Kariyer sürecinde değişim doğal olmakla birlikte faydalıdır. Yeni bir beceriler edinmek, yeteneklerimizi geliştirmek, yeni perspektifler yakalamak, yeni fırsatlar oluşturmak; bunların her biri kariyer sürecimizi daha fazla güçlendirecektir" dedi.

YÖNETMEN SİZSİNİZ, DEĞİŞİME AÇIK OLUN

Şimşek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kariyerinize yön verme süreci; çalışma hayatında nerede olacağımızı belirleme, nerede olmak istediğinize karar verme ve bu noktaya ulaşmak için gerekli değişimleri yapma sürecidir. Unutmayın! Burada yönetmen sizsiniz.

Kariyer yönetim sürecinin en birincil adımı bu sürecin sorumluluğunun üstlenilmesidir, sürekli olarak sırada ne yapacağımıza ve ne öğreneceğimize karar verme sürecidir.

Etrafımızdaki çoğu kişi bölüm ya da meslek tercihlerini yaparken bilinçli bir tercih olmadığını söylese de buradaki en büyük yanılgı süreç sorumluluğunun sürekli dış aktörlere devredilmesidir. Bu sorumluluğu üstelenen kişiler sürecin çok daha fazla değişebilir olduğunu fark ederek birçok fırsatı rakiplerine göre daha iyi yakalayabilmektedir. Kısaca yenidünya düzeniyle birlikte meslekler ve bölümler bizi bağlayan unsurlar olmaktan gittikçe çıkmaktadır. O halde fırsatları yakalamalı, bu bilgileri edinebilmek için gerekli adımları atmalıyız.

“ÖNCE DÜRÜST OLUN…”

Önce dürüst olun ve kendinizi Tanıyın! Kimsiniz? Bunun için; kendi içinize bakın, çevrenizdeki kişilerden yardım alın ve gerekirse değerlendirme araçlarından faydalanın: S.W.O.T. Analizi (Güçlü yönleriniz, Gelişime açık yönleriniz, Fırsatlar ve Tehditle) 16 K Kişilik Test, MYTB (Mesleki Yönelim Test Bataryası).”

Kariyer belirlemede dürüstlüğün önemine de vurgu yapan Sümeyra Şimşek, “aynı dürüstlükle motivasyon değerlerimizi belirlemek gerekiyor hayatta bizi ne motive eder sorusuna cevap bulmalıyız, kariyerinize yön verirken ana mesleki ilgi alanları nasıl ki hayati alanı oluşturuyorsa çalışma hayatındaki değerleriniz de o açıdan önemlidir. Bu alanlar 'para', 'bağımsızlık,' 'saygınlık', ‘özgür çalışma ortamı’ gibi birçok değer söz konusu olabilir. Bu değerleri dürüst olarak belirlemeliyiz. İş hayatından ne bekliyorum? Topluma nasıl faydalı olabilirim? En verimli ve motive olarak çalışabileceğim faaliyet alanları, ortamlar nelerdir? Yalnız çalışmayı mı seviyorum yoksa bir ekiple etkileşim halinde çalışmayı mı? Bu soruların cevabını bulmamız gerekir” dedi.

TÜMÜYLE YENİ BECERİLER KAZANMAK MÜMKÜN

Şimşek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Birey hayatı boyunca edindiği deneyimlerle birlikte aldığı eğitimlerle birçok farklı beceriler kazanır. Beceriler mesleki ilgi alanları ve ödül değerlerine kıyasla daha fazla değişebilirliğe sahiptir. Hatta yaptığımız işlerden ya da aldığımız eğitimlerden çok bağımsız becerilere de sahip olmamız mümkündür. Bu tarz becerileri kişinin kaynak becerileri olarak adlandırıyorum ve bu becerileri bambaşka alanlara aktarmak ve kanalize edebilmekte mümkün. Mevcut olan bazı becerilerimizin ise daha fazla güçlendirilmeye ihtiyacı olabilir. Bunların dışında yepyeni beceriler de kazanmak mümkündür. Bu becerilerin neler olabileceğine karar vermek için gelecek trendlerini iyi araştırmak yol gösterici olacaktır. Gelecekte en fazla önümüzü açacak becerilerin bazıları yaratıcılık ve yenilenme, esneklik ve uyum(adaptasyon),iletişim becerileri olarak sıralayabiliriz.”

 İYİ BİR KARİYER İÇİN BU UYARILARA DİKKAT!

Planlamaya ve değişime dikkat çeken Şimşek, "İşgücü piyasasındaki konumunuzu belirlemekte kariyeriniz için çok önemli. İşgücü piyasasına olan uzaklığımızı bilhassa üniversitenin her kademesinde gözden geçirmeli ve buna göre planlarımızı da güncellememiz gerekmektedir. Sadece diploma yetmiyor. Bunun dışında bizden piyasa; bir sürü yetkinlik ve beceri seti istiyor.

Belki çok yakın zamanda meslekleri değil becerileri konuşacağız dijital dönüşümün getirdiği dönüşümle birlikte birçok meslek yok olurken alışılagelmişin dışında birçok meslek ortaya çıkacak. Sektörler içi çe geçecek ve çok daha esnek çalışma ve iş yapış şekilleri ortaya çıkacak. Bu dünya içerisinde yer edinmenin en önemli belirleyicisi becerilerimiz olacaktır” dedi.

Şimşek, başarılı kariyer için olmazsa olmazları da konuşmasında sıraladı. Şimşek, "Kendinizi çok iyi tanıyın. Potansiyelinizi fark edin. Notlar tutun, gelişiminizi yazarak izleyin. Hobiler edinin ve yepyeni beceriler kazanın. Multidisipliner düşünün.  Uzaktan eğitimler ve sertifika programlarıda artık çok daha önemli, yabancı dilinizi geliştirin, sektörleri çok iyi tanıyın. Firmaları araştırın ve firmaların akademilerini yakından takip edin ve mümkünse projelerine dahil olun. Dijital becerilerinizi geliştirin. Okuduğunuz bölümlerde zorunlu olmasa bile gönüllü staj yapın çünkü fırsatları en iyi işin içinde yakar ve fark edersiniz.  İş ağınızı(Network) oluşturun. Dünyadaki ve iş gücü piyasasındaki güncel gelişmeleri takip edin. Kısa ve orta vadeli planlar yapın. Ve her zaman hayatın tümüyle bambaşka seçenek ve fırsatlarla dolu olduğunu unutmayın. Hepimiz için birden fazla alternatif var ve sizlerin de mutlaka alternatif bir kariyer planınız olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Viranşehir'de köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
GÜNDEMKöpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Sahur vakitleri 2020! İstanbul Ankara İzmir sahur saati kaçta? 25 Nisan Diyanet ramazan imsakiyesi
GÜNDEMİstanbul Ankara İzmir sahur saati kaçta?
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ağbaba'nın iddialarına yalanlama
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı, CHP'li Ağbaba'nın iddialarına ...
Son dakika haberler... Gediz'de trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı
GÜNDEMGediz'de trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı!
Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor
GÜNDEMSuudi Arabistan ve BAE'de koronavirüs kaynaklı ...
Başhekim Mustafa Güneş'ten koronavirüs tedavisi gören hastaların yakınlarına tepki!
GÜNDEMBaşhekimden korona tedavisi gören hastaların ...
Pandemi sosyal yardımı başvurusu! 100 TL sosyal yardımlaşma başvuru e-devletten nasıl yapılır?
GÜNDEMPandemi sosyal yardımı başvurusu!
Tekirdağ'da kısıtlamaya rağmen pes dedirten görüntü!
GÜNDEMKısıtlamaya rağmen pes dedirten görüntü!
İftar duası nedir? İftarda okunacak dualar nelerdir? Peygamber Efendimizin iftar duası
GÜNDEMİftar duası nedir?
Türkiye'de Ramazan ayının ilk iftar topu Kars'ta atıldı
GÜNDEMİlk iftar topu Kars'ta atıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X