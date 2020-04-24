TÜRGEV İstanbul Gençlik Merkezi, video konferans yöntemiyle "Kariyer Planlama" üzerine seminer gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle gençlerin sorularını cevaplandıran Kariyer Planlama uzmanı, Sümeyra Şimşek, “Kariyer bir yoldur ancak bu yol düz yol gibi sanılanın aksine bazen engeli bazen virajlı bazen de inişli çıkışlı olabilmektedir. Kariyer bir yolculuktur... Ve bu yolculuk çalışma hayatımız boyunca devam eden dinamik bir süreçtir. Hepimiz için biricik ve değişkendir" diye konuştu.

KARİYER BİR MERDİVEN DEĞİL ÖRÜNTÜDÜR

Kariyerimizin erken yaşlarda alınan tek seferlik bir karar olmadığının altını çizen Şimşek, “Aksine profesyonelleştikçe gelişen değişen bir çizgidir. Kariyer bir merdiven değil bir örüntüdür. Kariyer sürecinde değişim doğal olmakla birlikte faydalıdır. Yeni bir beceriler edinmek, yeteneklerimizi geliştirmek, yeni perspektifler yakalamak, yeni fırsatlar oluşturmak; bunların her biri kariyer sürecimizi daha fazla güçlendirecektir" dedi.

YÖNETMEN SİZSİNİZ, DEĞİŞİME AÇIK OLUN

Şimşek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kariyerinize yön verme süreci; çalışma hayatında nerede olacağımızı belirleme, nerede olmak istediğinize karar verme ve bu noktaya ulaşmak için gerekli değişimleri yapma sürecidir. Unutmayın! Burada yönetmen sizsiniz.

Kariyer yönetim sürecinin en birincil adımı bu sürecin sorumluluğunun üstlenilmesidir, sürekli olarak sırada ne yapacağımıza ve ne öğreneceğimize karar verme sürecidir.

Etrafımızdaki çoğu kişi bölüm ya da meslek tercihlerini yaparken bilinçli bir tercih olmadığını söylese de buradaki en büyük yanılgı süreç sorumluluğunun sürekli dış aktörlere devredilmesidir. Bu sorumluluğu üstelenen kişiler sürecin çok daha fazla değişebilir olduğunu fark ederek birçok fırsatı rakiplerine göre daha iyi yakalayabilmektedir. Kısaca yenidünya düzeniyle birlikte meslekler ve bölümler bizi bağlayan unsurlar olmaktan gittikçe çıkmaktadır. O halde fırsatları yakalamalı, bu bilgileri edinebilmek için gerekli adımları atmalıyız.

“ÖNCE DÜRÜST OLUN…”

Önce dürüst olun ve kendinizi Tanıyın! Kimsiniz? Bunun için; kendi içinize bakın, çevrenizdeki kişilerden yardım alın ve gerekirse değerlendirme araçlarından faydalanın: S.W.O.T. Analizi (Güçlü yönleriniz, Gelişime açık yönleriniz, Fırsatlar ve Tehditle) 16 K Kişilik Test, MYTB (Mesleki Yönelim Test Bataryası).”

Kariyer belirlemede dürüstlüğün önemine de vurgu yapan Sümeyra Şimşek, “aynı dürüstlükle motivasyon değerlerimizi belirlemek gerekiyor hayatta bizi ne motive eder sorusuna cevap bulmalıyız, kariyerinize yön verirken ana mesleki ilgi alanları nasıl ki hayati alanı oluşturuyorsa çalışma hayatındaki değerleriniz de o açıdan önemlidir. Bu alanlar 'para', 'bağımsızlık,' 'saygınlık', ‘özgür çalışma ortamı’ gibi birçok değer söz konusu olabilir. Bu değerleri dürüst olarak belirlemeliyiz. İş hayatından ne bekliyorum? Topluma nasıl faydalı olabilirim? En verimli ve motive olarak çalışabileceğim faaliyet alanları, ortamlar nelerdir? Yalnız çalışmayı mı seviyorum yoksa bir ekiple etkileşim halinde çalışmayı mı? Bu soruların cevabını bulmamız gerekir” dedi.

TÜMÜYLE YENİ BECERİLER KAZANMAK MÜMKÜN

Şimşek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Birey hayatı boyunca edindiği deneyimlerle birlikte aldığı eğitimlerle birçok farklı beceriler kazanır. Beceriler mesleki ilgi alanları ve ödül değerlerine kıyasla daha fazla değişebilirliğe sahiptir. Hatta yaptığımız işlerden ya da aldığımız eğitimlerden çok bağımsız becerilere de sahip olmamız mümkündür. Bu tarz becerileri kişinin kaynak becerileri olarak adlandırıyorum ve bu becerileri bambaşka alanlara aktarmak ve kanalize edebilmekte mümkün. Mevcut olan bazı becerilerimizin ise daha fazla güçlendirilmeye ihtiyacı olabilir. Bunların dışında yepyeni beceriler de kazanmak mümkündür. Bu becerilerin neler olabileceğine karar vermek için gelecek trendlerini iyi araştırmak yol gösterici olacaktır. Gelecekte en fazla önümüzü açacak becerilerin bazıları yaratıcılık ve yenilenme, esneklik ve uyum(adaptasyon),iletişim becerileri olarak sıralayabiliriz.”

İYİ BİR KARİYER İÇİN BU UYARILARA DİKKAT!

Planlamaya ve değişime dikkat çeken Şimşek, "İşgücü piyasasındaki konumunuzu belirlemekte kariyeriniz için çok önemli. İşgücü piyasasına olan uzaklığımızı bilhassa üniversitenin her kademesinde gözden geçirmeli ve buna göre planlarımızı da güncellememiz gerekmektedir. Sadece diploma yetmiyor. Bunun dışında bizden piyasa; bir sürü yetkinlik ve beceri seti istiyor.

Belki çok yakın zamanda meslekleri değil becerileri konuşacağız dijital dönüşümün getirdiği dönüşümle birlikte birçok meslek yok olurken alışılagelmişin dışında birçok meslek ortaya çıkacak. Sektörler içi çe geçecek ve çok daha esnek çalışma ve iş yapış şekilleri ortaya çıkacak. Bu dünya içerisinde yer edinmenin en önemli belirleyicisi becerilerimiz olacaktır” dedi.

Şimşek, başarılı kariyer için olmazsa olmazları da konuşmasında sıraladı. Şimşek, "Kendinizi çok iyi tanıyın. Potansiyelinizi fark edin. Notlar tutun, gelişiminizi yazarak izleyin. Hobiler edinin ve yepyeni beceriler kazanın. Multidisipliner düşünün. Uzaktan eğitimler ve sertifika programlarıda artık çok daha önemli, yabancı dilinizi geliştirin, sektörleri çok iyi tanıyın. Firmaları araştırın ve firmaların akademilerini yakından takip edin ve mümkünse projelerine dahil olun. Dijital becerilerinizi geliştirin. Okuduğunuz bölümlerde zorunlu olmasa bile gönüllü staj yapın çünkü fırsatları en iyi işin içinde yakar ve fark edersiniz. İş ağınızı(Network) oluşturun. Dünyadaki ve iş gücü piyasasındaki güncel gelişmeleri takip edin. Kısa ve orta vadeli planlar yapın. Ve her zaman hayatın tümüyle bambaşka seçenek ve fırsatlarla dolu olduğunu unutmayın. Hepimiz için birden fazla alternatif var ve sizlerin de mutlaka alternatif bir kariyer planınız olsun” dedi.