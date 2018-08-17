Dublin'de düzenlenen Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Sümeyye Boyacı, Habertürk'e özel açıklamalar yaptı.

Sümeyye Boyacı şunları söyledi:

"5 Şubat 2003'te doğdum. 5 yaşında annemin teşvikleriyle yüzmeye başladım. Ardından Mehmet hocamla tanıştım, orada yüzme takımına yazıldım. Ondan sonra Türkiye şampiyonalarına gittim. Orada her girdiğim yarışta altın madalya kazandım. Milli Takım'da ilk yarışım Berlin'deydi. Milli Takım'da ilk yarışımda 2 gümüş, 2 de bronz madalya kazandım. Ardından diğer yarışlar sırasıyla geldi. Bugün de 50 metre serbest yarışım var. 2-3 gün önce de altın madalya aldım.

Beni öne çıkaran, bu işi büyük bir aşkla, sevgiyle yapıyor olmam. Bunun yanı sıra ayaklarımı ve bacaklarımı kullanıyorum. Herkesin bir sporla ilgilenmesi lazım. Profesyonel olarak yapmasalar bile hobi amaçlı olabilir, ben hobi amaçlı başladım. Daha sonrasında Avrupa şampiyonluğuna kadar geldim. Yüzme beni inanılmaz rahatlatıyor. Bu sadece benim için bir spor ya da meslek değil, motivasyon sebebi. İnanılmaz çalıştık, bunun sonucunda 1.liği bekliyordum. Allah utandırmadı, 1. olduk, mutluyum. Yarış biter bitmez herkes arayıp tebrik mesajı atmaya başladı. Arayıp haber verdiğim biri olmadı.

Sümeyye bir öğrenci, 4 yaşında resim yapmaya başladım, ilk kişisel sergimi Moskova'da açtım. 7 yaşında ebru kursuna başladım. 7 yıl boyunca ebru kursuna devam ettim, daha sonra yüzme derken bırakmak zorunda kaldım. TEOG'a girdim, 466 puan aldım."

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