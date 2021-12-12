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Haberler Futbol Süper Lig Yeni Malatyaspor Sumudica taraftarlardan özür diledi
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Yeni Malatyaspor'da Sumudica taraftarlardan özür diledi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 6-2 kaybettiği maçın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Marius Sumudica sahaya girdi ve tribünlerden özür diledi.

Sumudica taraftarlardan özür diledi

Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk 33 dakikasında 5 gol atılan maçı Alanyaspor deplasmanda 6-2'lik skorla kazanmayı başardı. Mücadelenin son dakikalarında ve bitiş düdüğünü ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica sahaya girdi ve tribünlerden özür diledi.

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