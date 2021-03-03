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Sumudica’dan istifa sinyali: “Yol ayrımına geldiğimizi düşünüyorum”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-1’lik Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, istifa sinyali vererek, “Yol ayrımına geldiğimizi düşünüyorum. Stresten hastalandım, hayatımı yedek kulübesinde kaybetmek istemiyorum” dedi

Sumudica’dan istifa sinyali: “Yol ayrımına geldiğimizi düşünüyorum”
İHA

Çaykur Rizespor, ligin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “İlk dakikadan son dakikaya kadar bizim kontrolümüzde geçen bir maçtı ama bu maçı kazanmak için yeterli olmuyor. Kontra atak oynayan rakibimiz vardı, 2 gol buldular. Bir kere daha duran toptan gol yedik. Sürekli aynı golleri yiyoruz. Maçtan önce bunları konuşuyoruz, analizlerde gösteriyoruz ama oyuncularıma sorumluluk almalarını gerektiğini söylüyorum ama aynı golleri yiyoruz. Rize için Rizespor için her şeyi yaptığıma inanıyorum. Stresten kaynaklı ben de hastalık başladı. Kulübümüzün başkanıyla bir toplantı yapmayı planlıyorum. Gelecek hafta takımımız bay geçecek. Takım hakkında hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki bir kan değişimizi takıma iyi gelebilir. Bir şok iyi gelebilir ve takımı ligde tutabilir. Bu takım arasında bir uyuşmazlık var, onu hissediyorum. Türkiye’de diğer takımları da çalıştırdım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar oynadılar. Bazen bu şekilde sonuçlar alınabiliyor. Bazen bu şekilde sonuçlar alınabiliyor. Sumudica değil, herkes alabiliyor” ifadelerini kullandı.

"HAYATIMI YEDEK KULÜBESİNDE KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Sumudica, “Kariyerimdeki 20 senedir ilk defa bir takımı çıkışa geçiremedim. Bu beni üzüyor. Bu benim hatam, kimseyi suçlamıyorum. Ligin devre arasında almam benim hatamdı. Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Rizespor taraftarlarından aldığımız kötü sonuçlardan dolayı teşekkür ediyorum. Yönetime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize güveniyorlardı ama bugün bence yol ayrımına geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü takımla benim aramda uyuşmazlık var. Hayatımı yedek kulübesinde kaybetmek istemiyorum” dedi.

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