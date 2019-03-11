Sunday Times: İngiltere IŞİD üyeliği nedeniyle iki kişiyi daha vatandaşlıktan çıkardı

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The Sunday Times gazetesi, şu anda Suriye'de kampta bulunan iki kadın ve çocuklarının Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) katıldıkları gerekçesiyle İngiltere vatandaşlığından çıkarıldığını bildirdi.
Gazetenin yargı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, vatandaşlıktan çıkarılan kadınların Londra'nın doğusundan oldukları ve bu kişilerin 30 yaşındaki Rima Ikbal ile 28 yaşındaki kız kardeşi Zara olduğu belirtildi.
Haberde, vatandaşlıktan çıkarma kararının kanıtlara dayandırılarak ve oldukça detaylı bir inceleme sürecinin ardından alındığı ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı, münferit davalarla ilgili yorum yapmadığını söyledi.
The Sunday Times, Rima ve Zara'nın Suriye'de, iki farklı kampta tutulduklarını bildirdi. Suriye'de IŞİD'in kontrolü altında bulunan toprakların geri alınmasının ardından buralarda yaşayanlar kurulan kamplara yerleştiriliyor.
Habere göre, Rima ve Zara, 2013 yılında Batılı rehinelerin öldürülmesini gösteren videoların çekimleriyle "yakından ilişkili" olduğu söylenen IŞİD militanlar ile evlenerek, Suriye'ye gitti. Suriye'ye giderken ikinci çocuğuna hamile olan Zara, burada daha sonra bir çocuk daha doğurdu.
Rima'nın biri İngiltere'de, diğeri de Suriye'de doğan iki çocuğu bulunuyor.
Rima ve Zara'nın ailesi Pakistan asıllı ancak kız kardeşlerin bu ülke vatandaşlıklarının olup olmadığı bilinmiyor.
Vatandaşlıktan çıkarma kararı, söz konuyu bireyin başka ülke vatandaşlığına sahip olması halinde gerçekleşebiliyor. Aksi halde bir kişiyi devletsiz bırakmak uluslararası hukukun ihlali sayılıyor.
İngiltere hükümeti, geçtiğimiz günlerde Şubat 2015'te Suriye'ye giderek IŞİD'e katılan 19 yaşındaki Şamima Begüm'ü vatandaşlıktan çıkarmıştı. Bu karar İngiltere'de büyük bir tartışma yaratmıştı.
Göç hukuku alanında faaliyet gösteren Free Movement adlı web sitesinin İçişleri Bakanlığı'ndan elde ettiği verilere göre, 2017 yılında 104 kişi vatandaşlıktan çıkartıldı. Bu tarihten önceki 10 yıl içerisinde İngiliz vatandaşlığından çıkartılanların toplam sayısı 50 olmuştu.
Bu kişilerin büyük bir bölümü ulusal güvenlik ve El Kaide gibi örgütlere üye olmak gibi gerekçelere vatandaşlıktan çıkartılırken, vatandaşlığı iptal edilenler arasında çete üyeleri de var.
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