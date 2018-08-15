Sunderland - Sheffield Wednesday maçı ne zaman?

İngiltere Lig Kupası 1.Tur heyecanı devam ediyor. Sunderland, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü Sheffield Wednesday takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Sunderland, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sheffield Wednesday, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 596 kodlu maçı oynayanlar; Sunderland galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Sheffield Wednesday galibiyet oranı 2.60. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sunderland son hafta oynanan Wolverhampton maçında 3-0 kazandı.

Sheffield Wednesday, Norwich City karşılaşmaında 5-1 kazandı.

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