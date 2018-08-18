Sundsvall - Hacken düellosu

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Sundsvall, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Hacken takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 26 puanlı Sundsvall 7. sırada bulunuyor, Hacken 25 puana sahip ve 8. sırada. Sundsvall son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hacken, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 532 kodlu maçı oynayanlar; Sundsvall galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, Hacken galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Sundsvall son haftadaki Göteborg müsabasında 0-3 kazandı.

Hacken ise Malmö FF maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sundsvall, 13 gol attı ve 8 gol yedi.

Hacken, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hacken 8 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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