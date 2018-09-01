Sundsvall - IK Sirius FK maçı ne zaman?

Sundsvall ve IK Sirius FK, 02 Eylül 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi Sundsvall 29 puanla 7. sırada, IK Sirius FK 17 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sundsvall, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. IK Sirius FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 693 kodlu maçı oynayanlar; Sundsvall galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.30, IK Sirius FK galibiyet oranı 3.60. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Sundsvall önceki hafta Göteborg mücadelesinde 0-3 kazandı.

IK Sirius FK, Vasby United karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sundsvall, 13 gol attı ve 10 gol yedi.

IK Sirius FK, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IK Sirius FK 11 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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