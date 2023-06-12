Suntaların içerisinden uyuşturucu çıktı!

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul Havalimanı’nda yürütülen çalışmalar sonucu, yurt dışından İstanbul Havalimanı’na gelen bir kargo gönderisi ekipler tarafından incelemeye alındı.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu madde gizlendiği şüphesiyle suntalardan birisi kesildi. Yapılan incelemede suntanın iç kısmına macun kıvamında maddeler yerleştirildiği tespit edilirken, benzer şekilde diğer suntaların içlerinde de aynı maddeler olduğu anlaşıldı. Maddelerden alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analiz edilmesi neticesinde afyon sakızı olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu toplam 80 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu suntaların üretimleri esnasında içlerine uyuşturucu yerleştirildiği, uyuşturucunun dışarıdan bakılarak belli olmadığı ve bu yöntemle gizlendiği ortaya çıkarıldı.