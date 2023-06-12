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Haberler Gündem Güncel Suntaların içerisinden uyuşturucu çıktı!
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İstanbul Havalimanı'na kargo ile gelen suntalardan uyuşturucu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda bir kargo gönderisinin içerisinden çıkan ve üretim esnasında içlerine uyuşturucu yerleştirildiği tespit edilen suntalarda 80 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

Suntaların içerisinden uyuşturucu çıktı!
Habertürk Ankara

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul Havalimanı’nda yürütülen çalışmalar sonucu, yurt dışından İstanbul Havalimanı’na gelen bir kargo gönderisi ekipler tarafından incelemeye alındı.

DEDEKTÖR KÖPEKLER FARK ETTİ

Narkotik dedektör köpeklerin tepkisinin ardından açılan kargoda mobilya imalatında kullanılan türde çok sayıda sunta bulundu.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu madde gizlendiği şüphesiyle suntalardan birisi kesildi. Yapılan incelemede suntanın iç kısmına macun kıvamında maddeler yerleştirildiği tespit edilirken, benzer şekilde diğer suntaların içlerinde de aynı maddeler olduğu anlaşıldı. Maddelerden alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analiz edilmesi neticesinde afyon sakızı olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu toplam 80 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu suntaların üretimleri esnasında içlerine uyuşturucu yerleştirildiği, uyuşturucunun dışarıdan bakılarak belli olmadığı ve bu yöntemle gizlendiği ortaya çıkarıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince genişletilen operasyonda, kargonun alıcısına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 5 kişi gözaltına alınırken 1 kişi cezaevine gönderildi.

Olaya dair soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor.

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