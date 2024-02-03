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        Haberler Dünyadan Sunucu Jonnie Irwin kansere yenildi - Magazin haberleri

        Sunucu Jonnie Irwin kansere yenildi

        Yaklaşık dört yıl önce kendisine kanser teşhisi konulan sunucu Jonnie Irwin, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 13:34 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:34
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        Jonathan James Irwin, 2016'da Jessica Holmes ile evlenmişti. Üç erkek çocukları olan çiftten Irwin'e 2020'de akciğer kanseri teşhisi konuldu.

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        50 yaşındaki Irwin'den kötü haber geldi. Jessica Holmes, eşini kaybettiğini duyurdu.

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        Jessica Holmes; "Jonnie'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Gerçekten olağanüstü bir ruha sahip olan Jonnie, kansere karşı sarsılmaz bir güç ve cesaretle mücadele etti. Nezaketi, sıcaklığı ve ruhuyla pek çok kişinin hayatına dokundu. Jonnie ile paylaştığımız güzel anları hatırlarken, iyi yaşanmış bir hayatı ve sonsuza dek kalplerimize kazınacak bir mirası kutlayalım. Kendisi gitmiş olabilir ama sevgisi, kahkahaları ve anıları yaşamaya devam edecek. Huzur içinde yat, sevgili Jonnie. Çok özleneceksin ama asla unutulmayacaksın" açıklamasını yaptı.

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        Jonnie Irwin; "Kanseri yenemeyeceğimi biliyorum. İnsanlar; 'Merak etme, yeneceksin' diyorlar. Ama hayır dostum, muhtemelen yenemeyeceğim. Başlangıçta mucize bir ilaç aldım. Bunun hastalığı biraz daha uzak tutacağını umuyorlardı ama kanser o kadar şiddetli bir şekilde geri geldi ki, doktorları bile şaşırttı" demişti.

        #Jonnie Irwin

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