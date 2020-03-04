Süper Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek? Süper Ay nedir?

Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın olduğu, daha büyük ve daha parlak göründüğü Süper Ay Tutulmasının ilki 9 Şubat'ta gerçekleşmişti. Nadir görülen gökyüzü olaylarından biri olan Süper Ay Tutulması çıplak gözle izlenebilecek ve sıra dışı bir görüntüye sahne olacak. Peki Süper Ay Tutulması ne zaman? İşte Süper Ay Tutulması hakkındaki tüm bilgiler...

SÜPER AY NEDİR?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Yani Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görünmesine sebep oluyor. Süper Ay sırasında Ay, Normal dolunaydan 30 kat daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor. Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre.

SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Yılın ilk Süper Ay'ı 9 Şubat'ta gerçekleşti. Yılın diğer Süper Ayları 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gözlemlenecek.