Süper Baba'nın Sermet'i: İsmet Ay

AA

Tiyatronun yanı sıra dizi ve filmlerde de rol alan İsmet Ay, 1924 yılında İstanbul Şile'de dünyaya geldi.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Ay, sanat hayatına 1948'de girdiği Şehir Tiyatroları'nda başladı.

Yüzlerce tiyatro oyununda rol alan oyuncu, 1980'de emekli oldu ve Uluslararası Sanat Gösterileri, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunda konuk sanatçı olarak çalıştı.

Şehir Tiyatroları'na 1986'da konuk sanatçı olarak katılan Ay, Anton Çehov'un "Vişne Bahçesi" oyununda uşak rolünü oynadı. Bu rolüyle 1987'de Avni Dilligil Tiyatro Ödülünü, 1988'de ise Kültür Bakanlığı "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Ay, "Seni Seviyorum Rosa" filmindeki rolüyle 1992 yılında ise Ankara Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

"Renkli Dünya", "Talihli Amele", "Kaşık Düşmanı" ve "Asılacak Kadın"ın da arasında bulunduğu filmlerde rol alan Ay, 1993-1997 yılları arasında "Süper Baba" dizisinde Sermet karakterini canlandırdı.

Çeşitli sinema filmlerinde de rol alan oyuncu, "Süper Baba", "Tatlı Kaçıklar" ve "Cennet Mahallesi" dizilerindeki rolleriyle akıllarda kaldı.

Solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle bir süre Şile Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ay, 7 Ekim 2004'te 80 yaşındayken hayatını kaybetti.

Sahne aldığı tiyatro oyunlarından bazıları:

"Bozuk Düzen", "Tartuffe", "Kuşlar", "Vişne Bahçesi", "Yalancı", "Bir Tutkunun Yüzyılı", "Vanya Dayı."

Rol aldığı dizi ve filmlerden bazıları:

"İnleyen Nağmeler", "Renkli Dünya", "Talihli Amele", "Kaşık Düşmanı", "Asılacak Kadın", "Hoşgeldin Ramazan", "Afife Jale", "Seni Seviyorum Rosa", "Süper Baba", "Kaçıklık Diploması", "Cumhuriyet", "Tatlı Kaçıklar", "Baba Evi", "Abdülhamit Düşerken", "Benimle Evlenir misin", "Kara Kentin Çocukları", "Kaçıklık Diploması", "Can Yoldaşı."