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Yeni tip koronavirüs bilim insanların için eşi görülmemiş bir zorluk sunuyor. Virüsün yayılma hızı, araştırmaların da hızlandırılması gerektiği anlamına geliyor.

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı koronavirüs aşısı için hazırlanıyor. IBM tarafından üretilen 'Brain for Al' ile donatılmış süper bilgisayarı Summit (Zirve),hangi ilaç bileşiklerinin virüsün hücrelerine bulaşmasını etkili bir şekilde durdurabileceğini analiz etmek için binlerce simülasyon çalıştırdı.

Süper bilgisayar en etkili aşının yaratılması için umut verici bir adım. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları, bulguları ChemRxiv dergisinde yayınladılar.

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, koronavirüsün yayılmasını engelleyebilecek kimyasalları belirledi. Bu da aşının bulunması yolunda önemli bir adım.

2014 yılında ABD Enerji Bakanlığı tarafından dünyanın sorunları çözmek için oluşturulan Summit, devreye alındı. Süper bilgisayar, en hızlı dizüstü bilgisayardan 1 milyon kat daha güçlü.

SUMMIT KORONAVİRÜSLE NASIL BAŞA ÇIKACAK?

Virüsler, konakçı hücrelere genetik materyalin sivri ucuna enjekte ederek enfekte olurlar. Summit ise bu sivri uca

bağlanabilecek ve potansiyel olarak yayılmayı durdurabilecek ilaç bileşiklerini bulmaktır.

Oak Ridge araştırmacı Micholas Smith, ocak ayında yapılan araştırmaya dayanarak bir koronavirüs sivri ucu modeli oluşturdu.

Süper bilgisayar, virüsün sivri proteinine bağlanabilen ve konakçı hücrelere yayılma yeteneğini sınırlandırabilen 8000'den fazla bileşiğin simülasyonlarını çalıştırdı. Summit, 77 sivri ucu tespit etti ve ne kadar büyük olasılıklara bağlanacaklarına göre sıraladı.