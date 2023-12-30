Süper Kupa finali ne zaman? Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi krize neden oldu. Yaşanan olayın ardından iki külüp de maça çıkmama kararı aldı. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman? Ertelenen Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak? İşte, detaylar...

Suudi yetkililer, takımların seremoniye Atatürk tişörtleri ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartıyla çıkmasına izin vermezken, yaşanan bu krizin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklamada ise yaşanan aksaklıklar nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

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TFF, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ORTAK AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den iptal edilen Süper Kupa finali ile ilgili ortak açıklama geldi. Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF imzasıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü"