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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte FB GS muhtemel 11'ler - Futbol Haberleri

        Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bir araya getirecek Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçen senenin lig şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park'ta oynanacak. Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa final maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Süper Kupa finali Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 01:42 Güncelleme: 29.12.2023 - 01:42
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        1

        Süper Kupa finali dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa finali öncesinde, iki takım hazırlıklarını tamamladı. Zorlu mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Peki, "Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Süper KUpa finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtmel 11'leri...

        2

        SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Süper Kupa finali, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te başlayacak.

        3

        GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİNDE 7. KEZ KARŞI KARŞIYA!

        Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finalinde 7. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 6 Süper Kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü ise Fenerbahçe kazandı.

        4

        GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park'ta oynanacak olan zorlu mücadele ATV ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

        5

        GALATASARAY'IN EKSİKLERİ!

        Davinson Sanchez

        Hakim Ziyech

        Angelino

        Sergio Oliveira

        FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

        Becao

        Zajc

        6

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko

        7

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        Galatasaray: Muslera- Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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