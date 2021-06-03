Süper Kupa finalini İstanbul'a vermediler!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolŞampiyonlar Ligi
ABONE OL

Süper Kupa finalini İstanbul'a vermediler!

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, İstanbul'da oynanacağı konuşulan 2021 UEFA Süper Kupa maçının Belfast'te yapılacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "UEFA ile yakın iletişim halindeydik, maçın Belfast'te oynanacağını onayladılar" ifadeleri kullanıldı

Süper Kupa finalini İstanbul'a vermediler!

İstanbul'a kötü haber... UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den Portekiz'e alınmasının ardından Süper Kupa finalinin İstanbul'a verileceği konuşuluyordu. Daha önce maçın oynanacağı yer olarak açıklanan Kuzey İrlanda'dan bu konuda bir açıklama geldi.

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, maçın İstanbul'da oynanacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2021 UEFA Süper Kupa finali 11 Ağustos'ta Belfast'teki Ulusal Futbol Stadyumu'nda oynanacak. Finali İstanbul'a alınacağıyla ilgili spekülasyonların ardından UEFA bugün maçın Belfast'te yapılacağını onayladı."

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu CEO'su Patrick Nelson ise "UEFA ile yakın iletişim halindeydik, maçın Belfast'te oynanacağını onaylamalarından dolayı mutluyuz" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zeki Çelik yarışı - Transfer haberleri
FUTBOLZeki Çelik yarışı!
Mustafa Cengiz: Yabancı sınırının ertelenmesini istiyoruz
FUTBOL"Yabancı sınırının ertelenmesini istiyoruz"
Yabancı oyuncu kuralı yeniden değişiyor!
FUTBOLRiva'da kritik toplantı!
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör bekleniyor!
FUTBOLFener büyük oynayacak!
Türkiye Moldova maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
FUTBOLGüneş kararını verdi!
Ali Koç: Çok büyük acılar, uykusuz geceler geçirdik
FUTBOL"Çok büyük acılar çektik"
MKE Ankaragücü'nün olağan genel kurulu salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi
FUTBOLAnkaragücü'nün kongresi ertelendi
Inter'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi oldu
FUTBOLYeni hoca Inzaghi oldu!
Barış Alper Yılmaz’a Lille ve Championship kancası
FUTBOLLille'den bir Türk'e daha kanca!
Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklif
FUTBOLÇalhanoğlu'na yeni teklif