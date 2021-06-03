Süper Kupa finalini İstanbul'a vermediler!

İstanbul'a kötü haber... UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den Portekiz'e alınmasının ardından Süper Kupa finalinin İstanbul'a verileceği konuşuluyordu. Daha önce maçın oynanacağı yer olarak açıklanan Kuzey İrlanda'dan bu konuda bir açıklama geldi.

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, maçın İstanbul'da oynanacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2021 UEFA Süper Kupa finali 11 Ağustos'ta Belfast'teki Ulusal Futbol Stadyumu'nda oynanacak. Finali İstanbul'a alınacağıyla ilgili spekülasyonların ardından UEFA bugün maçın Belfast'te yapılacağını onayladı."

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu CEO'su Patrick Nelson ise "UEFA ile yakın iletişim halindeydik, maçın Belfast'te oynanacağını onaylamalarından dolayı mutluyuz" diye konuştu.