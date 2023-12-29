Süper Kupa maçı iptal mi oldu? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı iptal edilecek mi?
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçına saatler kala büyük bir kriz yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine müsaade edilmediği iddiası gündem oldu. Yapılan son dakika açıklamaları sonrası "Süper Kupa maçı iptal mi oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandığı iddiası gündem oldu. Konuya ilişkin yetkililerden açıklamalar gelmeye başladı. Peki, Süper Kupa final maşı iptal mi olacak? İşte, detaylar...
SÜPER KUPA MAÇI ÖNCESİ KRİZ!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.
Suudi yetkililer, iki takımın Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve maç önünde tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine iki kulüp yöneticileri hassasiyet gösterdi ve maça böyle çıkılacağı yönünde ısrar etti.
ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." ifadelerini kullandı.
SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ OLACAK?
TFF Süper Kupa maçının iptali hakkında iddialara yanıt verdi. TFF tarafından yapılan açıklamada, "Süper Kupa; Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." ifadelerine yer vererek çıkan haberleri yalanladı.