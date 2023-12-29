Süper Kupa maçı iptal mi oldu? TFF son dakika açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı iptal edilecek mi? - Futbol Haberleri

Süper Kupa maçı iptal mi oldu? TFF son dakika açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı iptal edilecek mi? - Futbol Haberleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandığı iddiası gündem oldu. Konuya ilişkin yetkililerden açıklamalar gelmeye başladı. Peki, Süper Kupa final maşı iptal mi olacak? İşte, detaylar...

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SÜPER KUPA MAÇI ÖNCESİ KRİZ!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, iki takımın Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve maç önünde tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine iki kulüp yöneticileri hassasiyet gösterdi ve maça böyle çıkılacağı yönünde ısrar etti.