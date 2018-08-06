Galatasaray ile Akhisarspor'un dün karşı karşıya geldiği maçta, kupayı kazanamayan Galatasaray'ın taraftarlarına ayrılan tribünde, yaklaşık 500 koltuk kırılırken, yeşil-siyahlı taraftarların bulundu tarafta ise 40 koltuk kırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerince, olaylar hakkında rapor tutulduğu, güvenlik kameralarında tespit edilen taraftarlar için de yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Öte yandan Konyaspor Kulübü tarafından olayla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlandı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray ile Aksiharspor kulüpleri arasında oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na büyük hasar verildiği ortaya çıktı. Galatasaray taraftarının olduğu tribünlerde bulunan sarı-kırmızılılar maçın ardından kendilerine ait bölümdeki koltukları kırarak büyük maddi zarara neden oldu. Misafir takımların taraftar gruplarının tribünleri terk etmesinin ardından stat yetkililerimiz ve federasyon temsilcisi tarafından yapılan hasar tespiti sonrasında, Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünlerde 500'e yakın, Akhisarspor taraftarlarının yer aldığı tribünlerde ise 40 civarında koltuğun kırıldığı/parçalandığı görüldü."

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