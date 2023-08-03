Süper Lig 1. hafta fikstürü! TFF açıkladı: Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 1. hafta fikstürü! TFF açıkladı: Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala takımlar ve taraftarlar, ligin ilk hafta maçlarını heyecanla bekliyor. Futbol hasretinin sona ereceği ve birbirinden çekişmeli maçların oynanacağı haftada karşılaşmaların başlama saatleri, günleri ve yayıncı kanallarına ilişkin bilgiler..

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2023 - 2024 SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Yayın ihalesi sözleşmesindeki şartların revize edilmesi sonucunda yayıncı kuruluş beIN Sports'un, 2023-24 sezonuna kadar 2 milyar 500 bin TL cinsi karşılığı ödeme yaparak Spor Toto Süper Lig ve 1.Lig'in yeniden resmi yayıncı kuruluşu oldu.