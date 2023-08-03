Süper Lig 1. hafta fikstürü! TFF açıkladı: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
2023-2024 Süper Lig sezonu başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin resmi sitesinden yayınladığı fikstüre göre ligin 1'hafta maçları belli oldu. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı "Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?" sorusunun yanıtına ilişkin tüm bilgiler...
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala takımlar ve taraftarlar, ligin ilk hafta maçlarını heyecanla bekliyor. Futbol hasretinin sona ereceği ve birbirinden çekişmeli maçların oynanacağı haftada karşılaşmaların başlama saatleri, günleri ve yayıncı kanallarına ilişkin bilgiler..
2023 - 2024 SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Yayın ihalesi sözleşmesindeki şartların revize edilmesi sonucunda yayıncı kuruluş beIN Sports'un, 2023-24 sezonuna kadar 2 milyar 500 bin TL cinsi karşılığı ödeme yaparak Spor Toto Süper Lig ve 1.Lig'in yeniden resmi yayıncı kuruluşu oldu.
SÜPER LİG BİRİNCİ HAFTA FİKSTÜRÜ
11.08.2023 - 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
12.08.2023 - 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
12.08.2023 - 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
12.08.2023 - 21:45 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
12.08.2023 - 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
13.08.2023 - 19:15 SİVASSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
13.08.2023 - 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13.08.2023 - 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14.08.2023 - 21:00 CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
14.08.2023 - 21:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ A.Ş.