Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper Lig
ABONE OL

Süper Lig 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları (28 Aralık) İşte Süper Lig 16. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan bugün oynanan 3 maçla devam etti. Antalyaspor - Hatayspor maçının yağmur nedeniyle ertelendiği günde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-0'la geçerek 2. sıraya yükseldi. İşte Süper Lig 15. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...

Süper Lig 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları (28 Aralık) İşte Süper Lig 16. hafta fikstürü

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

26 Aralık Cumartesi

Göztepe 1-1 Karagümrük

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

27 Aralık Pazar

Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor

Denizlispor 1-2 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 1-3 B.B. Erzurumspor

Başakşehir 2-2 Kasımpaşa

28 Aralık Pazartesi

Gençlerbirliği 3-2 Kayserispor

Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor

Antalyaspor - Hatayspor (ERTELENDİ)

Beşiktaş 3-0 Sivasspor

SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 Ocak Cumartesi

BB Erzurumspor-Gaziantep FK

Sivasspor-Denizlispor

Alanyaspor-Başakşehir FK

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Antalyaspor

Hatayspor-Konyaspor

3 Ocak Pazar

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Kayserispor-Beşiktaş

4 Ocak Pazartersi

Kasımpaşa-Fenerbahçe

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hakan Arslan kırmızı kart gördü! Hakem Arda Kardeşler'e devre arasında cep telefonundan pozisyonu gösterdi!
FUTBOLDevre arasında kırmızı kart!
Beşiktaş: 3- Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBeşiktaş, Sivas'ı 3 golle geçti
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti
FUTBOLTrabzonspor'da şok! Kenti terk etti
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i - BJK Sivasspor kaçta?
FUTBOLKararını verdi
Son dakika! Galatasaray'da Feghouli şoku: 2-3 hafta yok
FUTBOLGalatasaray'da Feghouli şoku!
SON DAKİKA: Mesut Özil için dev transfer iddiası - SPOR haberleri
FUTBOLDev transfer iddiası!
Messi açıkladı: Barcelona'dan ayrılacak mı? - Spor HABERLERİ
FUTBOLBarça'dan ayrılacak mı? Açıkladı...
Gençlerbirliği: 3 - Kayserispor: 2 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL5 gollü düello!
Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi
FUTBOLSüper Lig ekibine transfer yasağı!
Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (MAÇ SONUCU)
FUTBOLKonya'da kazanan çıkmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X