Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
26 Aralık Cumartesi
Göztepe 1-1 Karagümrük
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
27 Aralık Pazar
Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor
Denizlispor 1-2 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 1-3 B.B. Erzurumspor
Başakşehir 2-2 Kasımpaşa
28 Aralık Pazartesi
Gençlerbirliği 3-2 Kayserispor
Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor
Antalyaspor - Hatayspor (ERTELENDİ)
Beşiktaş 3-0 Sivasspor
SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ
2 Ocak Cumartesi
BB Erzurumspor-Gaziantep FK
Sivasspor-Denizlispor
Alanyaspor-Başakşehir FK
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
Galatasaray-Antalyaspor
Hatayspor-Konyaspor
3 Ocak Pazar
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük-Trabzonspor
Kayserispor-Beşiktaş
4 Ocak Pazartersi
Kasımpaşa-Fenerbahçe
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