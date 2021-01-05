Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 17. haftanın sona erdiği ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 17. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG'DE 17. HAFTA FİKSTÜRÜ
5 Ocak 2021 Salı
16.00 Yeni Malatyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep FK 2-0 MKE Ankaragücü
19.00 İttifak Holding Konyaspor 4-3 Galatasaray
6 Ocak 2021 Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor-Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
7 Ocak 2021 Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor
SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU
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