Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 17. haftanın sona erdiği ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 17. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG'DE 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

5 Ocak 2021 Salı

16.00 Yeni Malatyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor

16.00 Gaziantep FK 2-0 MKE Ankaragücü

19.00 İttifak Holding Konyaspor 4-3 Galatasaray

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Trabzonspor-Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor

SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU