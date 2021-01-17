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Süper Lig 19. hafta puan durumu ve maç sonuçları - (17 Ocak) İşte Süper Lig'de 20. hafta fikstürü

Süper Lig'de 19. haftada günün heyecanı Beşiktaş Galatasaray derbisiyle sona erdi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan siyah beyazlılar, ezeli rakibiyle puan farkını 5'e yükseltti ve liderliğini pekiştirdi. İşte yarın oynanacak 2 maç öncesi Süper Lig 19. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

Süper Lig 19. hafta puan durumu ve maç sonuçları - (17 Ocak) İşte Süper Lig'de 20. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarın akşam oynanacak haftanın son iki maçı öncesi ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 19. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 20. haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 19. HAFTA SONUÇLARI

15 OCAK CUMA

Gençlerbirliği 1-3 Fatih Karagümrük

16 OCAK CUMARTESİ

Konyaspor 2-3 Göztepe

Gaziantep FK 2-1 Kayserispor

Başakşehir FK 1-1 Sivasspor

Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

17 OCAK PAZAR

Denizlispor 0-2 Hatayspor

Yeni Malatyaspor 4-1 Çaykur Rizespor

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

18 OCAK PAZARTESİ

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

Kasımpaşa - BB Erzurumspor

SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU

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