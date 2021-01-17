Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarın akşam oynanacak haftanın son iki maçı öncesi ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 19. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 20. haftanın fikstürü...
SÜPER LİG 19. HAFTA SONUÇLARI
15 OCAK CUMA
Gençlerbirliği 1-3 Fatih Karagümrük
16 OCAK CUMARTESİ
Konyaspor 2-3 Göztepe
Gaziantep FK 2-1 Kayserispor
Başakşehir FK 1-1 Sivasspor
Antalyaspor 1-1 Trabzonspor
17 OCAK PAZAR
Denizlispor 0-2 Hatayspor
Yeni Malatyaspor 4-1 Çaykur Rizespor
Beşiktaş 2-0 Galatasaray
18 OCAK PAZARTESİ
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
Kasımpaşa - BB Erzurumspor
SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU
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