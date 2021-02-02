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Süper Lig 23. hafta puan durumu ve maç sonuçları (2 Şubat) - Süper Lig 23. hafta fikstürü

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün 3 maçla başladı. Lider Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1'le geçip liderliğini pekiştirirken takipçilerinden Galatasaray, son şampiyon Başakşehir'i 3-0'la geçti. İşte Süper Lig 23. hafta puan durumu, günün sonuçları ve gelecek maçlar...

Süper Lig 23. hafta puan durumu ve maç sonuçları (2 Şubat) - Süper Lig 23. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 3 maç sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 23. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü...

2 Şubat Salı

16.00 Hatayspor 1–2 Fenerbahçe

19.00 Çaykur Rizespor 1–1 Kasımpaşa

19.00 Galatasaray 3–0 Medipol Başakşehir

3 Şubat Çarşamba

13.30 DG Sivasspor – BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

16.00 Fatih Karagümrük – Gaziantep FK: Ali Palabıyık

16.00 Hes Kablo Kayserispor – A.Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 İH Konyaspor – Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

19.00 FT Antalyaspor – Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe

16.00 Göztepe – Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor – Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU

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