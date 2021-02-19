Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan Başakşehir Trabzonspor maçıyla 26. haftanın heyecanı başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 26. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 ŞUBAT CUMA

Başakşehir FK 0-1 Trabzonspor

20 ŞUBAT CUMARTESİ

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

Denizlispor-Gençlerbirliği

Yeni Malatyaspor-Konyaspor

Alanyaspor-Galatasaray

21 ŞUBAT PAZAR

BB Erzurumspor-Hatayspor

Sivasspor-Kayserispor

Gaziantep FK-Antalyaspor

Fenerbahçe-Göztepe

22 ŞUBAT PAZARTESİ

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU (19 ŞUBAT)