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Süper Lig 26. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları (15 Şubat) - Süper Lig 26. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan bugün Başakşehir Trabzonspor maçıyla başladı. Oldukça heyecanlı geçen maçı Trabzonspor, 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. İşte haftanın ilk maçı sonrası Süper Lig 26. hafta güncel puan durumu ve bu hafta oynanacak maçların fikstürü...

Süper Lig 26. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları (15 Şubat) - Süper Lig 26. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan Başakşehir Trabzonspor maçıyla 26. haftanın heyecanı başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 26. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 ŞUBAT CUMA

Başakşehir FK 0-1 Trabzonspor

20 ŞUBAT CUMARTESİ

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
Denizlispor-Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor-Konyaspor
Alanyaspor-Galatasaray

21 ŞUBAT PAZAR

BB Erzurumspor-Hatayspor
Sivasspor-Kayserispor
Gaziantep FK-Antalyaspor
Fenerbahçe-Göztepe

22 ŞUBAT PAZARTESİ

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU (19 ŞUBAT)

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AYRINTILI PUAN DURUMU

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