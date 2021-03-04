Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 28. haftada bugün oynanan 3 maçla beraber gerilim iyice arttı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 28. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın maçları...
SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ
2 MART SALI
Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
3 MART ÇARŞAMBA
BB Erzurumspor 2-2 Fatih Karagümrük
Sivasspor 1-1 Hatayspor
Başakşehir FK 1-1 Konyaspor
MKE Ankaragücü 2-1 Galatasaray
Kayserispor 2-1 Çaykur Rizespor
4 MART PERŞEMBE
Kasımpaşa 1-2 Trabzonspor
Alanyaspor 1-1 Göztepe
Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor
SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU (4 MART)
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