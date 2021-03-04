Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 28. haftada bugün oynanan 3 maçla beraber gerilim iyice arttı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 28. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın maçları...

SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 MART SALI

Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği

Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş

3 MART ÇARŞAMBA

BB Erzurumspor 2-2 Fatih Karagümrük

Sivasspor 1-1 Hatayspor

Başakşehir FK 1-1 Konyaspor

MKE Ankaragücü 2-1 Galatasaray

Kayserispor 2-1 Çaykur Rizespor

4 MART PERŞEMBE

Kasımpaşa 1-2 Trabzonspor

Alanyaspor 1-1 Göztepe

Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor

SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU (4 MART)