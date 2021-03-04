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Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları (4 Mart) - İşte Süper Lig'de 29. hafta fikstürü

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı bugün oynanan 3 maçla sona erdi. Oldukça çarpıcı mücadelelerin yaşandığı günde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda yara aldı. İşte zorlu maçlar sonrası Süper Lig 28. haftanın şu ana kadarki maç sonuçları, güncel puan durumu ve kalan maçların fikstürü...

Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları (4 Mart) - İşte Süper Lig'de 29. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 28. haftada bugün oynanan 3 maçla beraber gerilim iyice arttı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 28. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın maçları...

SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 MART SALI

Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş

3 MART ÇARŞAMBA

BB Erzurumspor 2-2 Fatih Karagümrük
Sivasspor 1-1 Hatayspor
Başakşehir FK 1-1 Konyaspor
MKE Ankaragücü 2-1 Galatasaray
Kayserispor 2-1 Çaykur Rizespor

4 MART PERŞEMBE

Kasımpaşa 1-2 Trabzonspor
Alanyaspor 1-1 Göztepe
Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor

SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU (4 MART)

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