Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 30. hafta bugün oynanan açılış maçıyla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 30. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın maçları...

SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇLARI



12 MART CUMA

19.00 Medipol Başakşehir 2-3 Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 MART CUMARTESİ

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14 MART PAZAR



13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

15 MART PAZARTESİ



19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU (8 MART)