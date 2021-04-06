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Süper Lig 33. hafta puan durumu (6 Nisan) - Spor Toto Süper Lig 33. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı bugün oynanan 3 maçla başladı. Haftaya 3. sırada giren Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak son 5 hafta 4. kez puan kaybetti ve zirve yolunda önemli bir yara aldı. İşte bugünkü maçlar sonrası Süper Lig'de 33. haftanın şu ana kadarki sonuçları, güncel puan durumu ve haftanın fikstürü...

Süper Lig 33. hafta puan durumu (6 Nisan) - Spor Toto Süper Lig 33. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 33. hafta bugün oynanan 3 maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 33. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI

6 NİSAN SALI

Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor
Trabzonspor 1-1 Kayserispor

7 NİSAN ÇARŞAMBA

Konyaspor-MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği-BB Erzurumspor
Beşiktaş-Alanyaspor
Antalyaspor-Sivasspor

8 NİSAN PERŞEMBE

Denizlispor-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Başakşehir FK
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU (6 NİSAN)

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