Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 33. hafta bugün oynanan 3 maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 33. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...
SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI
6 NİSAN SALI
Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor
Trabzonspor 1-1 Kayserispor
7 NİSAN ÇARŞAMBA
Konyaspor-MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği-BB Erzurumspor
Beşiktaş-Alanyaspor
Antalyaspor-Sivasspor
8 NİSAN PERŞEMBE
Denizlispor-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Başakşehir FK
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU (6 NİSAN)
YORUMLAR