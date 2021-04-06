Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 33. hafta bugün oynanan 3 maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 33. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI

6 NİSAN SALI

Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor

Trabzonspor 1-1 Kayserispor

7 NİSAN ÇARŞAMBA

Konyaspor-MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği-BB Erzurumspor

Beşiktaş-Alanyaspor

Antalyaspor-Sivasspor

8 NİSAN PERŞEMBE

Denizlispor-Kasımpaşa

Gaziantep FK-Başakşehir FK

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU (6 NİSAN)