Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Göztepe Alanyaspor maçının ertelendiği haftada bugün oynanan 3 maçla beraber 7 maç tamamlanmış oldu. Yarın oynanacak Hatayspor - Sivasspor ve Antalyaspor - Fenerbahçe maçları öncesi oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları bir araya getirdik...

SÜPER LİG 7. HAFTA SONUÇLARI (3 MAÇ EKSİK)

Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa

F.Karagümrük 5-1 B.B. Erzurumspor

Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK.

Ç.Rizespor 1-0 Kayserispor

Galatasaray 1-0 Ankaragücü

Konyaspor 1-2 Başakşehir

Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor

7. HAFTADA KALAN MAÇLAR (2 KASIM)

Hatayspor - Sivasspor

Antalyaspor - Fenerbahçe

SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU (3 MAÇ EKSİK)