Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Göztepe Alanyaspor maçının ertelendiği haftada bugün oynanan 3 maçla beraber 7 maç tamamlanmış oldu. Yarın oynanacak Hatayspor - Sivasspor ve Antalyaspor - Fenerbahçe maçları öncesi oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları bir araya getirdik...
SÜPER LİG 7. HAFTA SONUÇLARI (3 MAÇ EKSİK)
Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa
F.Karagümrük 5-1 B.B. Erzurumspor
Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK.
Ç.Rizespor 1-0 Kayserispor
Galatasaray 1-0 Ankaragücü
Konyaspor 1-2 Başakşehir
Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor
7. HAFTADA KALAN MAÇLAR (2 KASIM)
Hatayspor - Sivasspor
Antalyaspor - Fenerbahçe
SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU (3 MAÇ EKSİK)
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