Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanın gittikçe ligin 8. haftasında bugün oynanan 5 maçla beraber 8. hafta tamamlanmış oldu. İşte son olarak Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağluğ ettiği haftada oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları bir araya getirdik...
SÜPER LİG 8. HAFTA SONUÇLARI
Gaziantep FK 3 - 1 Beşiktaş
Kasımpaşa 2 - 2 Antalyaspor
Erzurumspor 1 - 1 Göztepe
Alanyaspor 1 - 1 Trabzonspor
Fenerbahçe 0 - 2 Konyaspor
Ankaragücü 2-2 Karagümrük
Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor
Kayserispor 0-1 Hatayspor
Başakşehir 2-1 Gençlerbirliği
Sivasspor 1-2 Galatasaray
SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU
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