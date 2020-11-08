Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanın gittikçe ligin 8. haftasında bugün oynanan 5 maçla beraber 8. hafta tamamlanmış oldu. İşte son olarak Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağluğ ettiği haftada oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları bir araya getirdik...

SÜPER LİG 8. HAFTA SONUÇLARI

Gaziantep FK 3 - 1 Beşiktaş

Kasımpaşa 2 - 2 Antalyaspor

Erzurumspor 1 - 1 Göztepe

Alanyaspor 1 - 1 Trabzonspor

Fenerbahçe 0 - 2 Konyaspor

Ankaragücü 2-2 Karagümrük

Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor

Kayserispor 0-1 Hatayspor

Başakşehir 2-1 Gençlerbirliği

Sivasspor 1-2 Galatasaray

SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU