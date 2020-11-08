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Süper Lig 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları - Süper Lig 9. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan bugün oynanan 5 maçla devam etti. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup eden son şampiyon Başakşehir, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+5'de attığı golle 2-1 mağlup etti ve derin bir nefes aldı. İşte Süper Lig 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

Süper Lig 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları - Süper Lig 9. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanın gittikçe ligin 8. haftasında bugün oynanan 5 maçla beraber 8. hafta tamamlanmış oldu. İşte son olarak Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağluğ ettiği haftada oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları bir araya getirdik...

SÜPER LİG 8. HAFTA SONUÇLARI

Gaziantep FK 3 - 1 Beşiktaş
Kasımpaşa 2 - 2 Antalyaspor
Erzurumspor 1 - 1 Göztepe
Alanyaspor 1 - 1 Trabzonspor
Fenerbahçe 0 - 2 Konyaspor
Ankaragücü 2-2 Karagümrük
Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor
Kayserispor 0-1 Hatayspor
Başakşehir 2-1 Gençlerbirliği
Sivasspor 1-2 Galatasaray

SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU

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