Süper Lig, Avrupa'nın önde gelen ligleri İngiltere Premier Lig, İspanya Ligi (La Liga), İtalya Ligi (Serie A), Almanya Ligi (Bundesliga) ve Fransa Ligi'nde (Ligue 1) şu ana kadar forma giyen futbolcuların yaş ortalaması bakıldığında, en yaşlı lig olarak dikkati çekiyor.
Süper Lig'de 28,53 olan yaş ortalaması, Serie A'da 27,42, Premier Lig'de 27,1, La Liga'da 27,04, Ligue 1'de 25,89 ve Bundesliga'da 25,86 olarak gerçekleşti.
EN GENÇ LİG BUNDESLIGA
Almanya 1. Futbol Ligi, Süper Lig ve diğer 4 büyük lig arasında en düşük yaş ortalamasına sahip.
En yaşlı takımı 27,95'lik ortalamayla Bayern Münih olan Bundesliga'nın en genç ekibi ise 23,89'luk ortalamayla Leipzig.
Bundesliga, 25,86'lık ortalamayla diğer ligleri geride bıraktı.
EN YAŞLI TAKIMLAR TÜRKİYE'DE
Avrupa'nın önde gelen 5 büyük ligiyle kıyaslandığında en yaşlı 6 takım da Türkiye'de bulunuyor.
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 30,52'lik ortalamasıyla en yaşlı takım olarak ön plana çıkıyor.
Başakşehir'i 30,34'lük yaş ortalamasıyla MKE Ankaragücü ve 30,09'luk yaş ortalamasıyla Akhisarspor, 29,6'lık yaş ortalamasıyla Aytemiz Alanyaspor, 29,45'lik yaş ortalamasıyla Demir Grup Sivasspor ve 29,29'luk yaş ortalamasıyla Beşiktaş izliyor.
EN GENCİ MONACO
Söz konusu liglerde mücadele eden takımlar arasında en genci Ligue 1 temsilcisi Monaco oldu.
Fransa Ligi'nde sıkıntılı bir süreçten geçen ve 19. sırada bulunan Monaco, 23,85'lik ortalamayla 116 takımın en genci olarak dikkati çekti.
Monaco'yu Almanya'da zirve mücadelesi veren Leipzig 23,89'luk yaş ortalamasıyla takip etti.
YAŞ ORTALAMALARI
Söz konusu 6 ligde takımlara göre yaş ortalamaları şöyle:
|Süper Lig
|Premier Lig
|Bundesliga
|La Liga
|Ligue 1
|Seria A
|M. Başakşehir
|30,52
|Burnley
|28,45
|Bayern Münih
|27,95
|Eibar
|28,66
|Montpellier
|27,73
|Chievo
|29,12
|MKE Ankaragücü
|30,34
|West Ham United
|28,19
|Werder Bremen
|27,2
|Espanyol
|28,36
|Marsilya
|27,71
|Juventus
|28,95
|Akhisarspor
|30,09
|Chelsea
|28,05
|M'gladbach
|26,85
|Sevilla
|28,28
|Dijon
|27,45
|Cagliari
|28,9
|A. Alanyaspor
|29,6
|Brighton
|27,75
|Frankfurt
|26,62
|Real Betis
|27,85
|Angers
|27,28
|Parma
|28,37
|D.G. Sivasspor
|29,45
|Cardiff
|27,68
|Augsburg
|26,5
|Getafe
|27,76
|Caen
|26,61
|Inter
|27,9
|Beşiktaş
|29,29
|Crystal Palace
|27,6
|Düsseldorf
|26,38
|Athletic Bilbao
|27,65
|Saint-Etienne
|26,52
|SPAL
|27,73
|Kayserispor
|28,77
|Watford
|27,54
|Hannover
|26,08
|Rayo Vallecano
|27,44
|Amiens
|26,33
|Lazio
|27,3
|BB Erzurumspor
|28,72
|Bournemouth
|27,42
|Leverkusen
|26,05
|Huesca
|27,31
|Strasbourg
|26,27
|Empoli
|27,28
|Fenerbahçe
|28,58
|Arsenal
|27,25
|Schalke 04
|26,04
|Real Valladolid
|27,1
|Guingamp
|26,13
|Torino
|27
|Göztepe
|28,54
|Leicester
|27,25
|Freiburg
|25,6
|Barcelona
|27
|Nantes
|25,85
|Napoli
|26,95
|A. Konyaspor
|28,27
|Tottenham
|27,16
|Stuttgart
|25,59
|Villarreal
|26,95
|PSG
|25,79
|Bologna
|26,9
|Antalyaspor
|28,25
|Newcastle United
|27,1
|Hoffenheim
|25,55
|Leganes
|26,83
|Rennes
|25,77
|Genoa
|26,69
|E. Yeni Malatyaspor
|28
|Manchester United
|27
|Wolfsburg
|25,45
|Real Madrid
|26,68
|Reims
|25,73
|Roma
|26,65
|Trabzonspor
|28
|Liverpool
|26,63
|Hertha Berlin
|25,43
|Levante
|26,68
|Toulouse
|25,43
|Frosinone
|26,23
|Ç. Rizespor
|27,6
|Manchester City
|26,55
|Borussia Dortmund
|25,3
|Alaves
|26,5
|Bordeaux
|25,3
|Milan
|26,22
|Galatasaray
|27,41
|Southampton
|26,27
|Nürnberg
|24,65
|Girona
|26,5
|Nimes
|25,25
|Sampdoria
|26,1
|Kasımpaşa
|26,3
|Fulham
|26,27
|Mainz 05
|24,48
|Atletico Madrid
|26,13
|Olympique Lyon
|24,68
|Atalanta
|25,9
|Bursaspor
|25,81
|Everton
|26,22
|Leipzig
|23,89
|Valencia
|26,13
|Lille
|24,09
|Sassuolo
|25,22
|Huddersfield
|26,04
|Real Sociedad
|25,69
|Nice
|24,04
|Udinese
|25
|Wolverhampton
|25,64
|Celta Vigo
|25,45
|Monaco
|23,85
|Fiorentina
|24
|Yaş ortalaması
|28,53
|27,1
|25,86
|27,04
|25,89
|27,42
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