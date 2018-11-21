Süper Lig, Avrupa'nın önde gelen ligleri İngiltere Premier Lig, İspanya Ligi (La Liga), İtalya Ligi (Serie A), Almanya Ligi (Bundesliga) ve Fransa Ligi'nde (Ligue 1) şu ana kadar forma giyen futbolcuların yaş ortalaması bakıldığında, en yaşlı lig olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 28,53 olan yaş ortalaması, Serie A'da 27,42, Premier Lig'de 27,1, La Liga'da 27,04, Ligue 1'de 25,89 ve Bundesliga'da 25,86 olarak gerçekleşti.

EN GENÇ LİG BUNDESLIGA

Almanya 1. Futbol Ligi, Süper Lig ve diğer 4 büyük lig arasında en düşük yaş ortalamasına sahip.

En yaşlı takımı 27,95'lik ortalamayla Bayern Münih olan Bundesliga'nın en genç ekibi ise 23,89'luk ortalamayla Leipzig.

Bundesliga, 25,86'lık ortalamayla diğer ligleri geride bıraktı.

EN YAŞLI TAKIMLAR TÜRKİYE'DE

Avrupa'nın önde gelen 5 büyük ligiyle kıyaslandığında en yaşlı 6 takım da Türkiye'de bulunuyor.

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 30,52'lik ortalamasıyla en yaşlı takım olarak ön plana çıkıyor.

Başakşehir'i 30,34'lük yaş ortalamasıyla MKE Ankaragücü ve 30,09'luk yaş ortalamasıyla Akhisarspor, 29,6'lık yaş ortalamasıyla Aytemiz Alanyaspor, 29,45'lik yaş ortalamasıyla Demir Grup Sivasspor ve 29,29'luk yaş ortalamasıyla Beşiktaş izliyor.

EN GENCİ MONACO

Söz konusu liglerde mücadele eden takımlar arasında en genci Ligue 1 temsilcisi Monaco oldu.

Fransa Ligi'nde sıkıntılı bir süreçten geçen ve 19. sırada bulunan Monaco, 23,85'lik ortalamayla 116 takımın en genci olarak dikkati çekti.

Monaco'yu Almanya'da zirve mücadelesi veren Leipzig 23,89'luk yaş ortalamasıyla takip etti.

YAŞ ORTALAMALARI

Söz konusu 6 ligde takımlara göre yaş ortalamaları şöyle:

Süper Lig Premier Lig Bundesliga La Liga Ligue 1 Seria A M. Başakşehir 30,52 Burnley 28,45 Bayern Münih 27,95 Eibar 28,66 Montpellier 27,73 Chievo 29,12 MKE Ankaragücü 30,34 West Ham United 28,19 Werder Bremen 27,2 Espanyol 28,36 Marsilya 27,71 Juventus 28,95 Akhisarspor 30,09 Chelsea 28,05 M'gladbach 26,85 Sevilla 28,28 Dijon 27,45 Cagliari 28,9 A. Alanyaspor 29,6 Brighton 27,75 Frankfurt 26,62 Real Betis 27,85 Angers 27,28 Parma 28,37 D.G. Sivasspor 29,45 Cardiff 27,68 Augsburg 26,5 Getafe 27,76 Caen 26,61 Inter 27,9 Beşiktaş 29,29 Crystal Palace 27,6 Düsseldorf 26,38 Athletic Bilbao 27,65 Saint-Etienne 26,52 SPAL 27,73 Kayserispor 28,77 Watford 27,54 Hannover 26,08 Rayo Vallecano 27,44 Amiens 26,33 Lazio 27,3 BB Erzurumspor 28,72 Bournemouth 27,42 Leverkusen 26,05 Huesca 27,31 Strasbourg 26,27 Empoli 27,28 Fenerbahçe 28,58 Arsenal 27,25 Schalke 04 26,04 Real Valladolid 27,1 Guingamp 26,13 Torino 27 Göztepe 28,54 Leicester 27,25 Freiburg 25,6 Barcelona 27 Nantes 25,85 Napoli 26,95 A. Konyaspor 28,27 Tottenham 27,16 Stuttgart 25,59 Villarreal 26,95 PSG 25,79 Bologna 26,9 Antalyaspor 28,25 Newcastle United 27,1 Hoffenheim 25,55 Leganes 26,83 Rennes 25,77 Genoa 26,69 E. Yeni Malatyaspor 28 Manchester United 27 Wolfsburg 25,45 Real Madrid 26,68 Reims 25,73 Roma 26,65 Trabzonspor 28 Liverpool 26,63 Hertha Berlin 25,43 Levante 26,68 Toulouse 25,43 Frosinone 26,23 Ç. Rizespor 27,6 Manchester City 26,55 Borussia Dortmund 25,3 Alaves 26,5 Bordeaux 25,3 Milan 26,22 Galatasaray 27,41 Southampton 26,27 Nürnberg 24,65 Girona 26,5 Nimes 25,25 Sampdoria 26,1 Kasımpaşa 26,3 Fulham 26,27 Mainz 05 24,48 Atletico Madrid 26,13 Olympique Lyon 24,68 Atalanta 25,9 Bursaspor 25,81 Everton 26,22 Leipzig 23,89 Valencia 26,13 Lille 24,09 Sassuolo 25,22 Huddersfield 26,04 Real Sociedad 25,69 Nice 24,04 Udinese 25 Wolverhampton 25,64 Celta Vigo 25,45 Monaco 23,85 Fiorentina 24 Yaş ortalaması 28,53 27,1 25,86 27,04 25,89 27,42

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