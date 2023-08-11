Süper Lig başlıyor! Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

1 Şurada Paylaş!









Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk düdüğü bu akşam çalacak! Sezona üç puan ile başlamayı hedefleyen Trabzonspor ile Antalyaspor'un muhtemel ilk 11'leri ve karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta olduğu futbolseverler tarafından merak konusu. İşte, söz konusu maça ilişkin detaylar...