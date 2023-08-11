Süper Lig başlıyor! Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu akşam oynanacak olan Trabzonspor Antalyaspor arasındaki maç ile başlıyor. İki takım taraftarı ve futbolseverler ligin ilk maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu araştırıyor. İşte, sorulan soruların cevapları...
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk düdüğü bu akşam çalacak! Sezona üç puan ile başlamayı hedefleyen Trabzonspor ile Antalyaspor'un muhtemel ilk 11'leri ve karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta olduğu futbolseverler tarafından merak konusu. İşte, söz konusu maça ilişkin detaylar...
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bu akşam Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
TRABZONSPOR İLK 11
Uğurcan, Larsen, Denswil, Benkovic (Ali), Eren, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Gomez